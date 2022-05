Postrach pro Fruhvirtovou, noční můra šampionek. Estonská veteránka udivuje svět

Před deseti lety to dotáhla do první patnáctky, na kontě má sotva čtyři vyhrané turnaje a téměř dva roky o ní v tenise nikdo neslyšel. Přesto Estonka Kaia Kanepiová i v 36 letech stále udivuje svět. O její síle už ví své i česká teenagerka Linda Fruhvirtová.

Před pěti lety by si asi všichni tenisoví experti ťukali na hlavu, kdyby jim někdo řekl, že se rodačka z Tallinnu ještě vytáhne do špičky. Měla za sebou téměř dvouletou pauzu, během které zkusila jen pár turnajů, ale vleklé zranění nohy ji vrátilo zase na marodku. Spadla do čtvrté stovky žebříčku.

"Myslela jsem, že když budu hrát turnaje, přestanu na bolest myslet, ale nestalo se, musela jsem si dát dlouhou pauzu od tenisu," vzpomínala po návratu.

Už jí bylo přes 30, ale končit se jí nechtělo. Zvlášť ne takhle. Tak si odpočinula, vyřádila se při jízdě autem po zamrzlém jezeře, užila si dlouhou dovolenou se psem a kurty jí začaly znovu chybět.

O pět let později je stále na okruhu, ba co víc, je v první padesátce žebříčku a kosí jednu věhlasnou soupeřku za druhou.

V Austrálii v prvním kole na grandslamu zastavila bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou, nyní se jí stejný kousek povedl na French Open s jinou šampionkou a bývalou tenisovou královnou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

"Asi je to tím, že na grandslamech mám větší motivaci, dokážu se lépe soustředit než na těch menších turnajích," opakuje stále dokola Kanepiová.

Ona to totiž ani zdaleka není otázka jen tohoto roku. Estonka už v prvním kole podniku velké čtyřky vyřadila celou desítku hráček top 10, a devatenáctkrát si vyšlápla na nasazenou tenistku. Když se v pavouku objeví její jméno, tradiční šampionky světového tenisu zbystří.

"Hrála skvěle, ušila na mě skvělý plán a ty její rány mi dělaly problémy. Byla jsem rozhozená, vůbec jsem v tom zápase nebyla hlavou," slzela například loni na tiskové konferenci Američanka Sofia Keninová, když jí právě Kanepiová utnula sen o obhajobě trofeje.

Kanepiová sice vyhrála všehovšudy jen čtyři turnaje WTA, ale na všech grandslamech byla ve čtvrtfinále. Když jí to sedne, dokáže tvrdými ranami od základní čáry i ze servisu udolat kohokoli.

Své o tom ví i vycházející česká hvězda Linda Fruhvirtová, která s Estonkou prohrála letos už dvakrát. Přitom když se nyní sedmnáctiletá tenistka z Prahy vydala na svět, měla za sebou Kanepiová už první olympijské hry a pět vyhraných podniků ITF.

"Tohle mi vyhovuje, nikdo to ode mě v mém věku nečeká, můžu vždy jen překvapit, žádný velký tlak, jen si užívám turnaj," dodala šestatřicetiletá hráčka, která se v druhém kole pařížského grandslamu střetne s Brazilkou Beatriz Haddad Maiovou.