Kvitové bundou mě usvědčit nemůžete, tvrdí Žondra. Žalobce žádá trest na 12 let

Státní zástupce Ivan Hrazdira dnes u Krajského soudu v Brně navrhl v případu napadení tenistky Petry Kvitové pro obžalovaného Radima Žondru souhrnný trest kolem 12 let vězení, a to za vydírání a porušování domovní svobody. Muž si už odpykává trest ve vězení za jinou trestnou činnost. Vinu od začátku popírá, tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě na Zlínsku.

"Bylo jednoznačně prokázáno přímými a dalšími důkazy, že pachatelem je právě obžalovaný Žondra. Je na místě uznat jej vinným," řekl státní zástupce. Podle něj dva důkazy zcela jednoznačně identifikují Žondru jako pachatele, a těmi jsou výpověď poškozené Kvitové a dvě rekognice, na kterých ho poznala jako útočníka. Žondrovu vinu podle něj nepřímo dokazuje i identikit vytvořený po spáchání trestného činu a také pachová identifikace z trička a z mikiny poškozené, která byla pozitivní.

Případ opět poutá velký zájem médií, všechna místa v menší soudní síni jsou zaplněná. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská na začátku provedla další listinné důkazy, týkaly se například výpisu telekomunikačního provozu z Prostějova, důkazů z oboru daktyloskopie nebo pachových stop.

Žondra uvedl, že tenistka na sobě teplákovou bundu podle svých slov v době trestného činu neměla. Podle něj dvojnásobná wimbledonská vítězka řekla, že si ji vzala, až když pachatel opustil její byt. "Poškozená s tím cestovala po celé České republice, nelze to spojovat s místem činu," řekl Žondra. Napadl také pořizování pachových stop, při kterém podle něj policie udělala několik chyb.

Podle Žondry také telekomunikační antény nezachytily přítomnost jeho mobilu na místě činu nebo poblíž něj. Nezachytila jej ani žádná z kamer. Hrazdira k tomu řekl, že to, jestli Žondra byl na místě trestného činu, není vázána na přítomnost mobilního telefonu, který mohl být jinde. Poukázal také na značné prodlevy v odepisování na textové zprávy Žondrově přítelkyni v době činu, Žondra přitom podle něj obvykle odepisoval okamžitě.

Žalobce zpochybnil důvěryhodnost především svědků ze stavby v Napajedlích na Zlínsku, kde se Žondra podle svého tvrzení v době činu nacházel. Svědci vesměs uvedli, že Žondra na stavbě musel být, protože byl kontrolní den. Absolvovali ale společnou schůzku u obhájkyně a státní zástupce uvedl, že by mohli čelit i obvinění z maření spravedlnosti.

Žondra se podle žalobce v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra vinu popírá, tvrdí, že tou dobou byl na stavbě v Napajedlích. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.

Kvitová u dnešního hlavního líčení přítomná není. V současnosti hraje na turnaji v Miami, kde postoupila do čtvrtfinále. Světová dvojka má šanci probojovat se do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu potřebuje postoupit do finále.