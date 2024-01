Pojď mi to říct do tváře, křičel Djokovič na fanouška. Srb ale pokračuje v obhajobě

Srbský tenista Novak Djokovič zvládl ve druhém kole Australian Open vyrovnaný duel s domácím Alexeiem Popyrinem a po výhře 6:3, 4:6, 7:6, 6:3 dál v Melbourne útočí na 11. titul. V zápase se ale musel potýkat s neukázněným australským publikem.

Konflikt Novaka Djokoviče s fanouškem | Video: Associated Press

Vítěz 24 grandslamových titulů Djokovič získal nad Popyrinem úvodní set za 39 minut, ve druhém se ale dostal po ztrátě podání ve čtvrtém gamu do problémů. Za stavu 5:3 sice soupeře na servisu nepustil k žádnému setbolu a brejk smazal, vzápětí ale přišel znovu o podání a Australan k radosti bouřlivého publika vyrovnal.

Do problémů se šestatřicetiletý rodák z Bělehradu dostal i ve třetí sadě, v níž čelil za stavu 4:5 čtyřem setbolům, všechny ale dokázal odvrátit. V tie-breaku pak zvítězil 7:4 a ve čtvrté sadě už soupeře do šance nepustil.

Popyrin sice v devátém gamu ještě při svém podání odvrátil tři mečboly, v další hře už ale na pátý pokus kapituloval.

Srba nerozhodil ani moment ze čtvrté sady, kdy se rozčílil na jednoho z fanoušků, který na něho z tribuny něco pokřikoval.

"Pojď dolů a řekni mi to přímo do obličeje," vzkázal divákovi. Pak se ale uklidnil a šel servírovat do pátého gemu.

Po výsledku 3:1 na sety může pokračovat v obhajobě loňského titulu.

"Jeden a půl setu byl lepším hráčem. Měl jsem štěstí, že jsem ten jeden game ve třetím setu vyhrál," uznal Djokovič v rozhovoru na kurtu po tvrdě vybojovaném postupu.

"Já jsem nehrál svůj nejlepší tenis, pořád trochu hledám formu. V prvních kolech ale často hrajete proti soupeřům, kteří nemají co ztratit. I tak jsem ale našel cestu, jak ve čtyřech setech vyhrát. A to se počítá," dodal.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3