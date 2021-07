Ani po postupu do semifinále nevzala Plíšková Wimbledon na milost

Před Wimbledonem se tenistce Karolíně Plíškové nedařilo, dobré pocity z tréninku se na turnajích výsledkově neprojevovaly, ale v All England Clubu teď ukazuje, že je stále elitní hráčkou. Na londýnské trávě si poprvé zahraje semifinále.

"To je velká věc," zhodnotila Plíšková postup mezi nejlepší čtyři hráčky při on-line tiskové konferenci. "Zvlášť po špatných výsledcích na přípravných turnajích. Připadám si trochu jako ve snu. Věřila jsem, že svou hru najdu, a jsem šťastná, že se to povedlo tady."

Během turnaje opakovala, že zůstávala přes nevýrazné výsledky pozitivní, protože v tréninku hrála dobře. Postup do semifinále ale nečekala. "Bylo těžké věřit, že se mi po předchozích nepovedených týdnech ve Wimbledonu bude dařit. Naštěstí se mi povedlo zůstat ve vlastní bublině. Taky mi pomohl můj tým, který zůstává v pohodě bez ohledu na výsledky."

A úspěch bere i jako satisfakci, že nepřestávala věřit. "Sice jsem byla tak v pohodě psychicky i fyzicky, ale kdyby nepřišel nějaký výsledek a pořád se prohrávalo, pak by bylo těžké být pozitivní. Naštěstí jsem to udržela a naštěstí teď přišel lepší výsledek. Aspoň se mi potvrdilo, že i když se třeba nedaří, nemusím pokaždé zahrát supr turnaj," řekla světová třináctka.

Může se pyšnit účastí v semifinále na všech grandslamových turnajích, což z českých hráčů naposledy dokázal Tomáš Berdych. Dvojnásobné vítězce Wimbledonu Petře Kvitové například chybí semifinále US Open.

"Jsem ráda, že se mi to už podařilo i tady. Nebyl to cíl, ale vím, že spousta lidí říkala: 'Tak v Paříži se dostaneš do semifinále a na Wimbledonu ne. Jak je to možné?' Jsem ráda, že se mi to vyrovnalo a mám to na všech čtyřech grandslamech," řekla Plíšková.

Pro mnohé je Wimbledon nejlepším a posvátným grandslamem. Plíšková londýnský turnaj v lásce až tak nemá. Na milost ho nevzala ani po postupu do semifinále. "Ještě ne," přiznala s úsměvem a dodala: "A možná mi to pomáhá. Tím, že ho nenávidím, ne, to je silné slovo, že ho nemám ráda, proto se mi teďka tak daří. Ale už je to teďka samozřejmě lepší," doplnila Plíšková.

Dvě výhry jí teď chybí k vytouženému grandslamovému titulu. Finalistka US Open 2016 se ale ještě nevidí po boku šampionek Wimbledonu. "Pořád jsem od titulu hodně daleko, takže si své jméno na seznamu vítězek nepředstavuju," konstatovala bývalá světová jednička.

Moc dobře ví, že nejtěžší práci má teprve před sebou. O finále se utká s druhou nasazenou světovou čtyřkou Arynou Sabalenkovou. S Běloruskou hrála dvakrát a oba zápasy v roce 2018 na trávě v Eastbourne i na tvrdém povrchu v Cincinnati po boji ve třech setech prohrála.

"Pamatuju si oba zápasy, v Cincinnati jsem měla dokonce mečboly," vybavila si Plíšková a ke hře Sabalenkové dodala: "S ní je to takový vabank. Základ bude držet si servis. Bude to velký zápas, nečekám nic lehkého. Je to semifinále, tam asi není někdo lehký."