Plíšková - Williamsová. Českou tenistku čeká v Cincinnati souboj s domácí legendou

Námi sledované utkání má dnes jasnou favoritku a tou je Karolína Plíšková. Česká tenistka sice zdaleka neprožívá ideální sezónu, nicméně na nedávném turnaji v Torontu dokázala dokráčet až do semifinále. Aspoň trochu tak dala zapomenout na letošní nevýraznou bilanci 14:13, kterou dostala do kladných čísel právě čtyřmi vítěznými zápasy v kanadské metropoli. Směrem k blížícímu se US Open se tak česká tenistka dostává do dobré pohody, jež by dnes měla potvrdit. Přeci jenom se Plíšková nachází na 17. místě žebříčku WTA a její soupeřka je až v půldruhé tisícovce.