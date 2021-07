Našla jsem cestu, jak se občas zasmát, vtipkovala sběratelka talířů Plíšková

Sběratelka talířů Karolína Plíšková spěchala po svém příletu z Wimbledonu ukázat trofej z finále mladým nadějím. Kromě skvělého tenisu z All England Club může z její hry pro nastupující generaci vyplývat i další fakt, že s úsměvem jde všechno lépe.

Plíšková přiletěla z Londýna dnes po obědě, doma si jen odložila kufry, osprchovala se a zamířila do svého klubu v Praze. Dětem ze své akademie ukázala stříbrný talíř za účast ve finále na londýnské trávě, na které nestačila až na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

"Na to, jak jsme malá země, tak je nás strašně moc," komentovala Plíšková fakt, že Petra Kvitová je dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu, před měsícem ovládla Barbora Krejčíková antukové Roland Garros a k tomu je třeba připočíst Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou a další.

České děti tak mají nespočet vzorů, které můžou v současnosti následovat. "Já neměla velký vzor, ale tenis jsem sledovala. A myslím, že je důležité mít ke komu vzhlížet, koho napodobovat. Doufám, že pro ně jsme motivací," řekla devětadvacetiletá Plíšková na setkání s novináři.

Do své sbírky přidala už další významnou trofej v podobě talíře. Jednu má z finále US Open z roku 2016, další z Říma a teď ten wimbledonský. "Jsem sběratelka talířů," podotkla s úsměvem.

Do premiérového finále Wimbledonu došla Plíšková za pomoci důrazného servisu a skvělých úderů. Ukázala ale i novou tvář. Často ledově klidná hráčka se mnohdy usmívala.

"Já mám pocit, že ho mám (úsměv) pořád, ale někdy ho asi nemám," připustila a dodala: "Nějak jsem našla cestu, jak si to trošku víc užívat, občas se i zasmát. A když se zasměju, tak mi přijde, že se mi pak na kurtu daří. Asi to situaci odlehčí. Budu se snažit pokračovat v tom, co mi funguje."

Velkou měrou k proměně Plíškové přispívá kouč Sascha Bajin. Jeho pozitivní přístup rodačku z Loun uklidňuje. "Nechává mě být, abych byla sama sebou, do ničeho se nenutím," řekla. Dřív bývala naštvaná i po nevydařeném tréninku, ale teď vidí, že Bajin takové situace nehrotí. "Snaží se z toho nedělat vědu, i když se nedaří. Chce výsledky, ale je v klidu, což mi pomáhá," uvedla.

S německým trenérem Bajinem má zatím smlouvu do konce letošního roku. "Ale už jsme naťukli i další rok," řekl Michal Hrdlička, manžel a manažer Plíškové. "I kdybych prohrála v prvním kole, tak pro mě není varianta s ním končit," konstatovala aktuální světová sedmička.

Po sobotním finále si zašla Plíšková s týmem na večeři. Druhý den plánovala nákupy s kamarádkou a trenérkou Olgou Savčukovou. "Nějak se mi nepodařilo vypít tolik alkoholu, kolik bych chtěla, a bylo mi děsně špatně," prozradila, ale stihla si koupit kabelku a pár kousků oblečení.

V Česku stráví čtyři dny. Navštíví rodiče a kamarádky a ve čtvrtek odletí do Marbelly. "V pátek už mám naplánovaný trénink," řekla. Do Španělska za ní přiletí i Bajin, bude si zvykat na betonové kurty a připravovat se na své první olympijské hry, Do Tokia odletí v pondělí.

"Bude to v mém věku možná první a poslední olympiáda. Moc se těším," řekla Plíšková, která měla letět už do Ria, ale účast nakonec zrušila. V Londýně byla nadšená z plného hlediště, ale olympiáda bude zase bez diváků. "Byla jsem zklamaná, že nebudou, ale o to více to třeba bude sledované v televizi. Japonci jsou pečliví, bude to čistý, hezký a snad se to povede."

V Tokiu se musí hráčky obejít bez svých osobních koučů. Pomáhat hráčkám bude fedcupový kapitán Petr Pála a kouč David Kunst. "Asi bych tam ráda měla Saschu, teď mi dodává pohodu, ale jinak nejsem vyloženě na někom závislá, tak mi to úplně nevadí," řekla.