"Píše mi spousta mužů, ale přítele nemám." Koviničová promluvila o úskalí tenisu

Hrajete ty nejprestižnější tenisové turnaje na světě, jste mezi padesáti nejlepšími hráčkami světa, přesto to neznamená, že jste šťastní. Černohorka Danka Koviničová se v rozhovoru pro její tuzemskou televizi rozpovídala o tom, jak jí život na kurtech ovlivňuje osobní život.

Málokdo o tom mluví, ale devětadvacetiletá černohorská tenistka se tentokrát v rozhovoru pro televizi TV E Montenegro nerozpakovala. Kolotoč na okruhu není pro každého a do značné míry musíte obětovat vlastní osobní život.

Koviničová byla nadějnou juniorkou, mezi dívkami to dotáhla do první světové pětky, zahrála si juniorské deblové finále na Australian Open. Během deseti let na okruhu WTA se dostala zatím jen do první padesátky, což ovšem bylo způsobené hlavně častými zraněními.

Teď, když už od září znovu laboruje s bolavými zády a nehraje, přiznává, že se pro ni víc a víc stává prioritou osobní život nad tím profesionálním na okruhu.

"Raději vyrazím na oslavu s přáteli než znovu dřít v posilovně. Neměla bych to říkat, ale cítím, že mi tohle zvolnění často pomůže víc než trénink samotný," uvedla Koviničová.

Prozradila, že největší krizi prožívala na jaře loňského roku, kdy prohrála pět zápasů v řadě, padala žebříčkem a byla blízko tomu, aby ukončila kariéru. Nyní ji najdete až v polovině druhé stovky rankingu.

"Matce jsem přiznala, že je mi z tenisu fyzicky zle. Hru jako takovou jsem nepřestala mít ráda, ale v podstatě nikdy jsem nebyla fyzicky fit, abych mohla hrát na sto procent a už mě to překonávání bolesti unavovalo. Zvlášť, když nepřicházely výsledky," vzpomínala.

Pak ale vyhrála turnaj ITF v Portugalsku a dostala dostatek energie k tomu, aby dotáhla sezonu alespoň k poslednímu grandslamu.

Dokud nedoléčí zranění zad, má dostatek času, aby zvážila další tenisovou budoucnost. Letos oslaví už 30. narozeniny, biologické hodiny tikají, ale stále je bez přítele.

"Nevím, co s těmi muži je. Na Instagramu mi jich píše spoustu, ale nikdo mě neosloví naživo. Dokonce dostávám zprávy typu ´dnes jsem tě zahlídl a moc ti to slušelo´, ale nikdo mi to neřekne přímo. To si s nimi mám dopisovat?"

Podle Koviničové je to dané tím, jak se muži bojí, že má tenisová hvězda vysoký standard. Mají strach, že ji budou muset zvát do luxusních restaurací a vozit drahými auty.

"Tak to ale není, jsem normální holka, stačí mi rande na lavičce v parku," dodala.

Jisté je, že zatím bude mít na osobní život dost času, návrat na okruh v nejbližší době neplánuje, vynechá i první grandslam sezony Australian Open.