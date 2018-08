Kvitová skrečovala čtvrtfinále v New Havenu. Kvůli bolesti nemohla servírovat

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Petra Kvitová v utkání proti Suarezové-Navarrové na turnaji v New Havenu. | Foto: ČTK

Petra Kvitová končí na turnaji v New Havenu ve čtvrtfinále. Proti Španělce Suarezové-Navarrové prohrála první sadu 3:6 a následně duel skrečovala.

New Haven - Česká tenistka Petra Kvitová skrečovala kvůli zdravotním komplikacím čtvrtfinále na turnaji v New Havenu. Proti Carle Suarezové-Navarrové prohrála první set 3:6 a poté kvůli pokračující bolesti nemohla pokračovat.

"Rameno mě začalo bolet už při včerejším zápase," přiznala Kvitová. "Od té doby se to nezlepšilo. Snažila jsem se odehrát první sadu, ale nešlo to. Nemohla jsem servírovat tak dobře a rychle, jak bych chtěla. Když nastoupíte proti někomu, jako je Carla, tak nejde nehrát na sto procent. Pokud nejste zcela v pořádku, je to zkrátka těžké."

Páté hráčce světa Kvitové tak v Connecticutu nevyšel útok na sedmé semifinále v sezoně, podle všeho by však neměl být ohrožen její start na posledním grandslamu sezony US Open. V New Yorku se v prvním kole utká s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou.

Tenisový turnaj žen v New Havenu (tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Suárezová (Šp.) - Kvitová (3-ČR) 6:3, skreč, Puigová (Portor.) - Garciaová (2-Fr.) 7:5, 1:6, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Sie Šu-wej, Siegemundová (Tchaj-wan/Něm.) - Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) bez boje.