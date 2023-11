Pegulaová řádí na Turnaji mistryň. Porazila i jedničku Sabalenkovou a je v semifinále

Americká tenistka Jessica Pegulaová se stala první semifinalistkou Turnaje mistryň.

Devětadvacetiletá hráčka porazila v mexickém Cancúnu světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3 a už si zajistila triumf ve skupině Bacalar.

Nasazená pětka Pegulaová vyhrála na Turnaji mistryň i druhý zápas a stále neztratila ani set.

V utkání s vítězkou letošního Australian Open si pomohla pěti esy a 14 vítěznými míči. Naopak Sabalenková doplatila na 29 nevynucených chyb.

Pegulaová ji porazila po čtyřech předchozích porážkách a upravila vzájemnou bilanci zápasů na 2:4. "Cítím se letos lépe, když mám hrát s těmi nejlepšími. Jsem sebevědomější," svěřila se Pegulaová webu WTA.

"Vždycky jsem byla dobrá, když jsem měla porazit hráčky žebříčkově pode mnou, ale teď musíte zdolat i jednu dvě, které jsou před vámi. Letos si v těchto zápasech věřím, proto jsem vybojovala i víc výher. Cítím, že jsem se v tom trochu zlepšila," pochvalovala si rodačka z Buffala.

V boji o druhé postupové místo se udržela Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež zdolala 6:0, 6:7, 7:6 Řekyni Mariu Sakkariovou, náhradnici za zraněnou Karolínu Muchovou.

Právě po vítězství Rybakinové nad Sakkariovou získala Pegulaová jistotu postupu mezi nejlepší čtyřku.

Loňská wimbledonská vítězka Rybakinová sice nadělila Sakkariové v úvodu "kanára", osmadvacetiletá Řekyně ale poté duel srovnala. Po takřka dvou a půl hodinách hry rozhodl tie-break třetího setu, který moskevská rodačka vyhrála 7:2.

"Na začátku možná Marii chvíli trvalo, než si zvykla na mou rychlost. Jak všichni víme, povrch tu není zrovna nejlepší a všechny s tím bojujeme," uvedla Rybakinová.

Moskevská rodačka Rybakinová se utká o druhé postupové místo s loňskou finalistkou Turnaje mistryň Sabalenkovou.

"Teď to bude o tom, že vítězka půjde dál a poražená pojede domů. Bude to stejné jako na všech ostatních turnajích. Nebude to snadné, ale pokusím se ze sebe vydat to nejlepší," uvedla Rybakinová.

Sakkariová už naději na semifinále ztratila.