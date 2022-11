Parádní Lehečkův úspěch. Na "malém" Turnaji mistrů už je v semifinále

Tenista Jiří Lehečka postoupil na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně do semifinále.

V závěrečném utkání v Zelené skupině porazil historicky první český účastník této soutěže domácího Itala Mattea Arnaldiho 4:3, 4:1, 4:3. Jednadvacetiletý Lehečka, který je na turnaji čtvrtým nasazeným hráčem, potvrdil proti Arnaldimu roli favorita a zvítězil za hodinu a 20 minut. Postup si přitom mohl zajistit už ve středu, duel s turnajovou trojkou Brandonem Nakashimou z USA ale ve třech setech prohrál. Ital měl naopak za sebou nejdelší zápas v pětileté historii turnaje. Krajanovi Francescu Passarovi podlehl po dvou hodinách a 38 minutách. Semifinálové duely jsou v Miláně na programu v pátek. Tenisový Turnaj mistrů hráčů do 21 let v Miláně (tvrdý povrch, dotace 1,4 milionu dolarů): Zelená skupina: Lehečka (5-ČR) - Arnaldi (9-It.) 4:3 (7:5), 4:1, 4:3 (7:4), 1. Nakashima 2 2 0 6:2 2 2. Lehečka 3 2 1 6:3 2 3. Passaro 2 1 1 3:5 1 4. Arnaldi 3 0 3 4:9 0