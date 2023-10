"Ohromující škála úderů." Tsitsipas popsal, jak ho vytáčel český šikula Macháč

Když se Tomáš Macháč utká se slavným protivníkem, zpravidla si od něj po zápase vyslechne lichotku nebo dvě. Nad nevšedním uměním českého tenisty se po čtvrteční bitvě pozastavil i dvojnásobný grandslamový finalista Stefanos Tsitsipas. Hvězdný Řek ve Vídni na poslední chvíli unikl vyřazení.

Zprvu si Tomáš Macháč musel zvykat na vysokou úroveň hry sedmého nejlepšího hráče planety, po nevydařeném prvním setu se ale přizpůsobil a zařídil to, na co se fanoušci těšili a co tak trochu očekávali: atraktivní bitvu, ve které český outsider dostal favorita až na samotnou hranu.

Macháč znovu potvrdil sílící pověst tenisty, který je schopen trápit i ty největší hvězdy.

Letos už to ukázal na Australian Open s Norem Casperem Ruudem, v Dubaji s Novakem Djokovičem i na Wimbledonu s Cameronem Norriem.

Pokaždé ale padl, stejně jako nyní v napinavém dramatu s Tsitsipasem. Konzistence ještě v tenzních závěrech těžkých matchů třiadvacetiletému Čechovi schází, v kariéře stále ještě nedokázal porazit hráče první světové dvacítky. Celkově s nimi má bilanci 0:9, s hráči první padesátky 2:12.

I tak si po vídeňském duelu vysloužil další příval chvály z médií i sociálních sítí.

"Macháč rozsvítil vídeňskou Stadhalle ohromující škálou úderů a ve třetím setu se zdálo, že se blíží velké překvapení," objevilo se v reportáži na oficiálních stránkách asociace ATP.

Hned několik výměn se dostalo na sítě. "Kousek Macháčových kouzel," poznamenala Tennis TV.

Čech v úvodu rozhodujícího dějství naprosto dominoval, dostal se do vedení 4:1. Tsitsipas často jen kroutil hlavou, ironicky se smál a napruženě diskutoval se svým týmem v čele s tátou Apostolosem. Poté ale našel recept, jak situaci zvrátit.

"Neměl jsem jinou možnost, než bojovat," podotkl po utkání, kdy bylo vidět, jak zhluboka si po výhře 6:3, 4:6, 7:5 oddechl.

"Měl jsem tam tragickou sérii ztracených bodů. On se dokázal dostat ke každému míči a já cítil, jak mi jeho pohyb brání v jakékoli kreativitě," vysvětlil, čím ho Macháčova hra tolik deptala.

Tsitsipas se díky vítězství dostal na dostřel postupu na Turnaj mistrů, který vyhrál hrál v roce 2019.

"Budu bojovat do posledního dechu, abych se do Turína dostal. S podobnou intenzitou a odhodláním, které jsem dal do dnešního zápasu, nevidím důvod, proč by se mi to nemělo povést," dodal.

Spokojený ovšem může být i Macháč. V novém vydání světového žebříčku si opět vylepší své maximum, posunout se může až těsně za elitní šedesátku.

Od nabitého programu si dá svěřenec trenéra Daniela Vacka nyní krátkou týdenní pauzu, potom by se měl vrátit na challengery ve Skandinávii. Sezonu pak uzavře coby opora českého národního týmu v play off Davisova poháru ve španělské Málaze.