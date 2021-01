Strašidelná lebka i andělská křídla. Nejpotetovanější tenistka světa slaví třicetiny

Dcera květinářky a barmana

Asi málokdo by čekal, že se z dcery květinářky a barmana může vyklubat špičková slovinská tenistka.

Raketu vzala do ruky poprvé ve čtyřech letech. Deset let nato svým talentem přerostla vrstevníky a vydala se za lepšími podmínkami k tréninku do Itálie. Odměnou jí byly dva juniorské grandslamové tituly ze čtyřhry, jeden z Austrálie, druhý z Wimbledonu.