O tenisový Laver Cup v Praze je obrovský zájem. Fanoušci přetížili portál

před 1 hodinou

Potvrdilo se, že Rogera Federera a Rafaela Nadala by chtěl v pražské O2 areně vidět téměř každý tenisový fanoušek.

Praha - O vstupenky na premiérový ročník tenisového Laver Cupu je obrovský zájem. Předprodej lístků na akci, která se uskuteční od 22. do 24. září v pražské O2 areně, byl zahájen dnes a zájemci přetížili portál prodejce.

Organizátoři už s předstihem tušili, že o exhibiční Laver Cup, v němž změří síly šest elitních hráčů z Evropy proti šestici ze zbytku světa, bude enormní zájem. "Předem tak děkujeme za trpělivost," napsali při zahájení prodeje na sociálních sítích.

Online prodej byl spuštěn v 10:00 a síť Ticketportalu měla po hodině problém. "Vzhledem k obrovskému zájmu o vstupenky dochází na serveru ke zpoždění objednávek," uvedli pořadatelé.

Aktuálně je možné zakoupit lístky - a to nejen online, ale do 18:00 i v pokladnách O2 areny - na všechny tři hrací dny v cenách od 4500 do 17 900 korun. Později se začnou prodávat vstupenky na jednotlivé hrací bloky za 990 korun.

Již delší dobu jsou k dispozici VIP vstupenky a třeba balíček v sekci West Lounge přijde na 27 900 korun a v Rocket Clubu podél kurtu na 64 900.

Jistými účastníky soutěže jsou Švýcar Roger Federer, který v pondělí prezentoval akci osobně v Praze, a Španěl Rafael Nadal. Za jednotlivé týmy mají nastoupit první čtyři hráči podle žebříčku po třetím grandslamu sezony Wimbledonu a dva na volnou kartu od kapitánů, jimiž jsou Švéd Björn Borg a Američan John McEnroe.

Chybět by neměl ani Tomáš Berdych. Aktuálně čtrnáctý hráč světa je sice podle žebříčku až dvanáctým Evropanem, ale měl by obdržet jednu z volných karet, o kterých mohou kapitáni rozhodnout do konce posledního grandslamu sezony US Open.

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou

Související články