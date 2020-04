Vypuštění viru naplánovali už před lety, všechny nás chtějí očipovat, šokuje hvězda

Před více než deseti lety ukončil kariéru, přesto je o něm pořád slyšet. Bývalý ruský tenista Marat Safin koketoval s politikou a nyní přišel s originálním vysvětlením koronavirové pandemie.

Čtyřicetiletá tenisová hvězda se pro ruský server Sports.ru rozpovídala o tom, co si myslí o současné pandemii koronaviru.

"Podle mého zprávy o viru, jeho původu a šíření nejsou pravdivé. Národ však věří veškerému strašení, které vidí v televizi. Někdo možná čeká, že civilizaci čeká zánik. Já tomu nevěřím. Jednoduše brzy budeme chodit s čipem v těle," uvedl Safin, co je v jeho očích cílem pandemie.

Podle něho bylo vypuštění viru do světa předem naplánovaná věc. "Bill Gates v roce 2015 mluvil o tom, že nás čeká pandemie a vrahem bude virus, ne jaderná válka. Na ekonomickém fóru v Davosu udělali simulaci, jak to všechno bude probíhat. Nemyslím si, že by to Bill Gates předpověděl, prostě to věděl," prohlásil ruský tenista.

Pozavírat obchody, zavřít lidi domů a ovlivnit tak zásadním způsobem trh, to všechno byl podle bývalé tenisové jedničky strategický cíl.

"Myslím, že jsou za tím světoví lídři, kteří ovládají ekonomiku a mohou něco takového udělat snadno. Můžeme jim říkat stínová vláda. Většina z nás ani neví, že existuje. Rothschildovi a Rockeffelerovi jsou známé klany a někdo je za nimi," dodal známý tenisový bouřlivák.

Safin kariéru ukončil v roce 2009, vydělal si v ní přes 14 milionů dolarů. Po konci kariéry se stal funkcionářem na Ruském tenisovém svazu a v Ruském olympijském výboru. Díky triumfu strany Vladimíra Putina se dostal jako poslanec v roce 2011 i do Státní dumy.