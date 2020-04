Nemají ani na taxík a nikoho to nezajímá. Tenisu hrozí zkáza, hřímá kouč Sereny

Problém špatných výdělků hráček a hráčů mimo elitní stovku světového žebříčku je na stole léta. Nyní během dlouhé přestávky zaviněné pandemií koronaviru ale náhle znamená reálnou a vážnou hrozbu. Tenisový svět je v ohrožení.

Zatímco největší hvězdy a většina tenistů patřících mezi vyvolenou stovku nadále dostává peníze od sponzorů, ti méně šťastní, závislí výhradně na prize money z turnajů, se ze dne na den ocitli bez příjmu.

I mocní a bohatí si začínají uvědomovat nebezpečí, které specifický a fatálně nerovný tenisový systém aktuálně přináší.

Třeba slovutný Patrick Mouratoglou.

Majitel věhlasné akademie v prosluněném francouzském Nice, v níž v poslední době pro špičkový tenis vychoval třeba Coco Gauffovou nebo Stefana Tsitsipase, a v neposlední řadě dlouholetý trenér Sereny Williamsové, přispěchal s otevřeným dopisem adresovaným tenisové komunitě. Varoval v něm před dopady krize.

"Hráči mimo stovku se jen zřídka prosazují a většina z nich je nucená financovat vlastní kariéry, aby se udrželi mezi profesionály. Jejich životy jsou bojem s financemi," napsal rodák z Francie.

Upozornil na fakt, že zatímco basketbalisté nebo fotbalisté jsou krytí fixními ročními platy, tenisté jsou de facto nezávislými dodavateli.

"Platí si za cesty. Hradí stálý příjem svých trenérských týmů, zatímco jejich vlastní příjem závisí na tom, kolik zápasů vyhrají. Je to systém založený na meritokracii, což je za mě úplně v pořádku. Ti nejlepší si stoprocentně zaslouží své peníze," pokračoval Mouratoglou.

Naopak vyjádřil nesouhlas s jiným tenisovým specifikem. Stý nejlepší hráč jednoho z nejpopulárnějších sportů na světě, sledovaným odhadem miliardou fanoušků, má jen sotva zajištěné živobytí.

Deník Washington Post ocitoval 375. hráčku žebříčku, Gruzínku Sofii Šapatavovou, která na konci března odstartovala na change.org petici. Žádá v ní Mezinárodní tenisovou federaci i vedení ženského a mužského okruhu o finanční podporu.

"Je tady obrovská díra a je to šílené. Když to srovnáme, třístý nejlepší fotbalista světa bere miliony za to, že sedí na lavičce v druhořadém klubu. Třístý tenista světa si nemůže dovolit ani taxík do hotelu," prohlásila.

Hráči z nižších pozic nedisponují úspory, žijí z týdne na týden, turnaj od turnaje.

"Nemáme žádný příjem a nikoho to zřejmě nezajímá. Samozřejmě mám strach. Sice nejsem v situaci, že bych neměla co jíst, jenže každý měsíc musím platit složenky. Jiní jsou na tom mnohem hůře, vydrží tak týden nebo dva. Spousta tenistů bude muset skončit, až jednou krize opadne, už nebudou mít peníze na cestování po turnajích," vysvětlila.

Tenistky jako ona jsou nuceny pracovat bokem. Šapatovová konkrétně dělá trenéřinu a hraje na exhibicích. Mladá Australanka Gabriella Da Silva Ficková musela začít pracovat v kavárně svého otce. A případů, kdy se sportovci z nižších pater žebříčků musejí otáčet jinde, než na kurtu, dramaticky přibývá.

Ostatně to, že by mohla současná krize ve velkém ukončovat kariéry tenistů, v rozhovorech pro Aktuálně.cz potvrdily české hráčky z druhé stovky žebříčku, Tereza Martincová a Barbora Krejčíková.

"Kdyby tour stála třeba půl roku, měla bych problémy. Neměla bych žádný příjem, nemohla bych se připravovat, trénovat, platit výdaje, které mám. A myslím si, že by to pro mnoho dalších hráčů mohlo znamenat existenční problémy i třeba konec kariéry," uvedla druhá jmenovaná ve chvíli, kdy byl na začátku března zrušen první turnaj v Indian Wells.

Mouratoglou proto vyzývá: je čas, aby tenisová komunita přišla z řešením, jak potřebným pomoci. "Někteří se už vzdávají svých snů a končí kariéry," podotkl.

Tenis podle něj představuje extrémní úroveň nerovnosti, která nesnese srovnání s jinými podobně populárními sporty.

"Jde o to, že tenis nezbytně potřebuje, aby přežili. Tenis nemůže žít jen ze svých elit. Zakrněl by," přišel Mouratoglou s černým scénářem. Nutné je podle něj nejprve vymyslet okamžitou pomoc a poté se zamyslet nad tím, jak podmínky upravit v dlouhodobém horizontu.

Už v září minulého roku se za větší příjmy pro méně slavné hráče a hráčky postavil Roger Federer.

"Špičkoví hráči už mají dost. Měli bychom se soustředit na hráče dole. Myslím, že z challengerů a úvodních kol grandslamů by měli dostávat větší peníze. Trénují a vyvíjejí stejné úsilí jako my," prohlásil Švýcar, který si během své fenomenální kariéry ozdobené dvaceti grandslamovými tituly prozatím vydělal astronomických 129 milionů dolarů.

První konkrétní pomocí bude virtuální turnaj v Madridu. Pořadatelé přišli s revoluční myšlenkou, podnik se na konci dubna odehraje pomocí videohry Tennis World Tour a zúčastní se i největší hvězdy. Výtěžek z akce půjde na konto tenistům, kteří strádají.