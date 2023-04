Nový McEnroe na scéně. Drzý rozsévač chaosu dál udivuje a letí k vrcholu

V devatenácti letech už je světovou sedmičkou, na kurtech sbírá úspěchy i skandály. Dánský tenista Holger Rune podle odborníků vytvoří “velkou trojku” přicházející generace společně s Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem.

"Je Holger Rune nový John McEnroe?" pokládala si na konci minulého týdne spíše řečnickou otázku jedna z nejvlivnějších tenisových osobností Pam Shriverová.

Nebyla sama, koho podobné přirovnání napadlo. Dánský mladíček slavného bouřliváka svým chováním značně připomíná.

"Je to velká osobnost a při jeho zápasech je na co se dívat, ať už jde o záchvaty vzteku nebo konflikty se soupeři. Přináší chaotickou energii McEnroeova typu, vidíme u něj záblesky Nicka Kyrgiose. Přináší něco, co tenisu při jeho klesající popularitě chybí," napsala ve svém sloupku Hannah Jane Parkinsonová z britského deníku The Guardian.

Na turnaji v Monte Carlu došel Dán do finále a přestože v něm po boji prohrál s Rusem Andrejem Rubljovem, znovu se o něm mluví jako o budoucí superstar. Pokud už jí tedy není teď.

Rune se stal prvním teenagerem od úspěchu Rafaela Nadala v roce 2006, který hrál na velkém turnaji v Monaku finále. Je také třetím náctiletým tenistou po Nadalovi a svém vrstevníkovi Carlosi Alcarazovi, který hrál finále na minimálně dvou turnajích ATP Masters 1000 s rozdílnými povrchy.

Na podzim si fenomenálně podmanil halovou Paříž, teď uspěl mezi špičkovou konkurencí i na oranžové drti. Nebylo by to on, kdyby u toho nečelil nenávisti proudící z publika.

V semifinále si proti sobě výlevy a následnými provokacemi poštval početný zástup italských fanoušků ženoucích svého miláčka Jannika Sinnera. Přesto vynikající duel vyhrál a po vzoru Rusa Daniila Medveděva, který se podobně vyjadřoval při své proslulé jízdě do finále US Open 2019, jim za nepřízeň děkoval.

"Můj vztah s publikem byl úžasný. Člověka to nabije spoustou energie a je to zábava. A myslím si, že pokud se zeptáte lidí, budou to chtít víc než dva chlápky, co se dívají k zemi a nic nedělají," prohlásil Rune, zjevně smířený s tím, že platí za "zlobivé dítě".

Stále ještě devatenáctiletý tenista ovšem balancuje na tenkém ledě. I členové jeho týmu ví, jak nebezpečné může být, když se výjimečný talent začne topit v chaosu. Výše zmíněného Nicka Kyrgiose ostatně podobný přístup dlouhé roky brzdil.

"Holger je někým, kdo je schopný odvážných rozhodnutí. Jeho chování je chování perfekcionisty. Má co zlepšovat, pokud jde o zvládání svých emocí, o tom není pochyb. Ale je si toho vědom. Mluvíme o hráči, kterému není ani dvacet let," uklidňoval příznivce Runeho agent Philippe Weiss v rozhovoru pro francouzský L'Equipe.

Seznam Runeho nepřístojností už je pořádně dlouhý.

Nazývali ho sígrem, drzounem, jednou dokonce homofobem, to když minulé léto v Itálii ztratil nervy a na svého soupeře syčel jako smyslů zbavený jeden hanlivý výraz za druhým.

Na podzim v Paříži Rune utekl ze tří mečbolů Stanu Wawrinkovi a zkušený šampion mu při podání rukou radil, ať se přestane chovat jako dítě.

Rune sklopil uši, na incident ale prostřednictvím médií podrážděně reagovala jeho matka a manažerka Aneke. K výše zmíněným výrazům tak přibyl další: rozmazlený mamánek.

Už delší dobu bylo jasné, že Rune přináší oživení, kontroverzi a svěží vítr. Pozornost si získal i pokleslými momenty jako z reality show.

Třeba když po vyřazení na French Open obvinil pozdějšího finalistu Caspera Ruuda z nesportovního chování za dveřmi hráčské šatny. Klidný Nor zkazku označil za naprostou lež a v rozhovorech jen nechápavě kroutil hlavou. Nevyzpytatelnému a emocím snadno podléhajícímu Dánovi naopak nikdo nevěřil.

Nevšední tenisové umění ale bývalé juniorské světové jedničce nikdo odpárat nemůže.

Když se na podzim v Paříži stal úplně prvním tenistou, který dokázal na jednom podniku mimo Turnaj mistrů porazit pět hráčů první světové desítky, rozplýval se nad ním i poražený finalista Novak Djokovič: muž, který první ze svých dvaadvaceti grandslamových titulů získal, když bylo Runemu pět let.

"Jsem zklamaný, že jsi mě porazil, na druhou stranu jsem šťastný, protože mám rád tvou osobnost. Myslím, že jsi kompletně oddaný tenisu a pracuješ velmi tvrdě. Vidím před tebou zářivou budoucnost," ocenil Djokovič soupeře.

Uvedl také, že mu Rune připomíná jeho samého v takto mladém věku. "Má soutěživého ducha, je velmi sebevědomý, jde si pro vítězné údery. Má fantastický bekhend a dokáže míchat hru. Navíc je neskutečně fit a extrémně dobře brání," dodal Srb.