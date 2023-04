Hekání na kurtu musí skončit, je to jako podvádění, myslí si Navrátilová

Dřív tím byla pověstná Maria Šarapovová, nyní je jednou z nejhlučnějších tenistek na okruhu světová dvojka Aryna Sabalenková, příští soupeřka Barbory Krejčíkové ve Stuttgartu. Zdaleka ne všem se ale tenhle herní projev některých hvězd okruhu líbí. Proti je třeba i tenisová legenda Martina Navrátilová.

Běloruská tenistka se s kritikou na své hekání při odehrání míčku potýká od začátku, kdy ještě coby náctiletý talent vtrhla na světový okruh. Sama se ale, podobně jako jiné hráčky, které hru spojují se zvukovými doprovody, hájila tím, že to k dobrému výkonu prostě potřebuje.

"Je to pro mě přirozená věc, někdy to zkrátka nedokážu ovládnout, mrzí mě, jestli si někdo kvůli mně nedokáže tenis užít, ale taková prostě jsem," uvedla.

Téma hlasitých hráček se čas od času objevuje někde na sociálních sítích. Zvlášť, když se hrají dlouhé výměny na antuce a ještě pod uzavřenou střechou, jako tomu je tento týden na turnaji ve Stuttgartu, kde se zvuky o to víc rozléhají.

Jednou z tradičně největších odpůrkyň hekání tenistů a tenistek na kurtu je česko-americká legenda Martina Navrátilová.

"Neměli by to dělat. Je to svým způsobem podvádění, nechtěné, ale je. Soupeř musí mít šanci slyšet úder míčku, je to něco, na čem jsme závislí," nechala se slyšet bývalá světová jednička.

Naznačuje tím, že hráčky typu Sabalenkové někdy protahují hekání i dlouho po odehrání balonku.

"Rozhodčí by tohle měl hlídat stejným způsobem, jako si dává pozor na čas, jestli hráč příliš nezdržuje mezi výměnami. Když to někdo přehání s hlučností, měl by mu sudí také udělit varování," uvedla rodačka z Řevnic.

Sabalenková je další v nové generaci hráček, které jsou tímto projevem pověstné. Jednou z nejhlasitějších tenistek byla dříve Ruska Maria Šarapovová nebo naturalizovaná Američanka Monika Selešová. V zápalu boje na kurtu to ale přežene s hlukem i Španěl Rafael Nadal nebo Srb Novak Djokovič.

"Mělo by to skončit. Vždyť je to tenis, nezvedáme žádná metráková závaží. Podle mě to hráčům bere energii navíc, takže bych jim radila, aby se toho ve vlastním zájmu vyvarovali," dodala Navrátilová.

Sabalenková je příští soupeřkou Barbory Krejčíkové v boji o čtvrtfinále ve Stuttgartu. Jejich zápas je na programu na středeční podvečer.