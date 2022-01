Jeď už konečně domů, nabádá Navrátilová Djokoviče. A nech se očkovat, přidává Becker

Už z neděle na pondělí středoevropského času vyběhnou nejlepší tenisté světa k prvnímu grandslamu sezony. A vypadá to, že to opravdu bude bez světové jedničky Novaka Djokoviče, jemuž ministr pro imigraci podruhé zrušil víza. V letadle z Austrálie by srbského tenistu nejraději viděla i legendární Martina Navrátilová.

Australská kauza s vízy pro dvacetinásobného grandslamového vítěze se táhne. Teď mu ministr pro imigraci Alex Hawke kvůli veřejnému zájmu zrušil povolení pro pobyt znovu.

"Ta nejlepší věc, co by teď mohl Novak udělat, je prohlásit: OK, bylo tam příliš mnoho chyb, další neočkovaní hráči už odletěli, měl bych jet taky domů," uvedla pro australskou stanici Seven Network tenisová legenda Martina Navrátilová.

Nejde totiž jen o to, že je Djokovič odpůrce očkování proti koronaviru. Vlnu negativních reakcí vyvolalo i jeho porušení karantény při prosincové nákaze. V době, kdy už věděl, že má pozitivní test, si šel plnit mediální povinnosti. Za to se v týdnu Srb omluvil.

Španělské úřady zase prošetřují jeho prosincovou cestu do Marbelly, kterou v dokumentech předložených v Austrálii zamlčel. Vláda v Madridu prý nařídila policii, aby zahájila vyšetřování.

A pochyby vzbuzuje i pravost jeho údajného pozitivního testu.

"Je to takový mišmaš chyb ze všech stran. Někdy by mělo osobní přesvědčení ustoupit většímu dobru. Ale nemyslím si, že to udělá, bude chtít bojovat o jednadvacátý grandslam," dodává Navrátilová.

I ona byla zpočátku proti očkování proti koronaviru. "Protože jsem nevěděla, co to udělá s mým tělem. Pak jsem ale pochopila, že je to správná věc, která je potřeba podstoupit pro dobro celé země," vysvětlila.

K přijetí vakcíny nabádá Djokoviče také jeho dřívější trenér a bývalý tenista Boris Becker.

"Hodně si tím rozhodnutím ztěžuje život. Není jednoduché v současném světě fungovat, když nejste očkovaný, takže bych mu radil, ať to udělá. Ale je to samozřejmě svobodná volba nás všech," prohlásil pro Eurosport někdejší německý šampion.

Srbovi navíc nehrozí jen deportace, ale zákaz vstupu do země na tři roky. Podle australských médií je pravděpodobné, že se Djokovič pokusí zvrátit osud právními kroky, nemá na ně ale příliš času, Australian Open startuje už v pondělí.