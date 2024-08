Famózní Nosková slaví první titul. Zvládla strhující tie-break, neztratila ani set

Devatenáctiletá tenistka Linda Nosková získala v Monterrey první titul na okruhu WTA. Ve finále mexického turnaje nasazená šestka zdolala Lulu Sunovou z Nového Zélandu 7:6, 6:4.

V generálce na US Open neztratila česká hráčka během pěti zápasů ani set.

"Nepřijela jsem na tento turnaj v nejlepší náladě, ale hodně se to změnilo a byl pro mě skvělý," řekla Nosková poté, co vrátila Sunové porážku z 1. kola z minulého týdne v Cincinnati. Předtím vypadla na olympijských hrách po úvodní dvouhře a v deblu s Karolínou Muchovou marně bojovaly na pařížské antuce o bronz.

Ve finále uspěla Nosková na třetí pokus. Loni v Adelaide podlehla v boji o titul Bělorusce Aryně Sabalenkové a v Praze prohrála s Japonkou Nao Hibinovou.

Proti Sunové, která je ve světovém žebříčku o 22 míst níže, potvrdila Nosková roli papírové favoritky. Hned v druhém gamu sice přišla o podání, ale vzápětí vzala servis soupeřce.

Úvodní set dospěl do tie-break, v němž třiadvacetiletá Novozélanďanka vedla 6:4 a zdálo se, že si udrží stoprocentní bilanci v sezoně. Na turnajích WTA letos všech šest dosavadních zkrácených her ovládla. Nosková však čtyřmi fiftýny v řadě získala sadu po 68 minutách pro sebe.

Druhý set rozhodl jediný brejk v pátém gamu. Sunové, která hrála finále poprvé, nepomohlo v zápase ani 13 es.

Triumf na akci WTA 500 by měl vynést Noskovou v žebříčku o deset míst výš na 25. pozici, čímž si o jednu příčku vylepší dosavadní maximum. "Okolnosti a příležitosti, které jsem tady dostala, jsou pro mě i mojí kariéru neuvěřitelné. Jsem hrozně šťastná, že jsem vyhrála, a možná se za rok vrátím," dodala svěřenkyně Davida Kotyzy.

Do US Open v New Yorku Nosková vstoupí v úterý proti Julii Putincevové z Kazachstánu.

Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 922.573 dolarů):

Dvouhra - finále: Nosková (6-ČR) - Sunová (N. Zél.) 7:6 (8:6), 6:4.

Čtyřhra - finále: Niculescuová, Kuo Chan-jü (Rum./Čína) - Panovová, Olmosová (1-Rus./Mex.) 3:6, 6:3, 10:4.