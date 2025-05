"Půl roku jsem střízlivá." Šampionka US Open překonává osobní trápení na okruhu

Její život vypadal jako pohádka. V roce 2019 jako první Kanaďanka v historii vyhrála tenisové US Open, a to v pouhých 19 letech. Dotáhla to na čtvrté místo v žebříčku. Jenže pak Biancu Andreescuovou zabrzdila zranění. Letos všechno vygradovalo akutní operací slepého střeva. Teď je Kanaďanka zpátky a přiznala, že v životě obrátila vše vzhůru nohama.

Byla sotva plnoletá, když jí ostřílená šampionka Němka Angelique Kerberová u sítě uštědřila přezdívku "The biggest drama queen ever", tedy v překladu "Největší hysterka všech dob". Tehdy už trojnásobné grandslamové šampionce se v Miami nelíbilo neustálé zdržování a pauzy na ošetřování mladé Kanaďanky, která nakonec vzájemnou bitvu vyhrála. Tahle přezdívka se s Andreescuovou táhla celé roky. Byla pověstná dlouhými pauzami mezi sety a každou chvíli si volala lékaře. Na druhou stranu, chorobopis, který do svých 24 let nastřádala, budí v tomto ohledu respekt. Uznejte sami. Zlomená kost v chodidle, přetržené vazy v kotníku, natržený sval na pravém rameni, únavová zlomenina v oblasti zad, nyní akutní operace slepého střeva. A k tomu všemu psychické problémy a deprese z toho, že se nemůže věnovat tomu, co tak zbožňuje. "Měla jsem pocit, že jen marním čas. Tenis a vítězství na kurtu mi tak chyběly," prozradila v rozhovoru pro tennis.com. Nyní ale věří, že všechno trápení už je minulostí. Vrátila se do antukové sezony a v Římě si připsala skalpy zvučných jmen: Chorvatky Donny Vekičové nebo Jeleny Rybakinové z Kazachstánu. Zastavila ji až v osmifinále Číňanka Čeng Čchin-wen. A co za tím vězí? Udělala totiž v životě spoustu razantních změn. Kompletně změnila životosprávu. Vyřadila z jídelníčku lepek, omezila mléčné výrobky a nepije alkohol. "Jsem štíhlejší. Spousta mých zranění pramenila z toho, že jsem měla nadváhu, příliš jsem zatěžovala klouby a vazy. Takže jedním z cílů bylo stát se hubenější. V Římě je těžké odolat všem lákadlům, ale cítím se moc dobře. Už půl roku jsem střízlivá a budu v tom pokračovat," slíbila. Maminka ji přivedla k alternativní medicíně. Během posledních let jí spousta lékařů doporučovala k vyřešení problémů operaci, ale to zarputile odmítala. A tak se poprvé dostala pod skalpel až letos na začátku roku, kdy ji chytil akutní zánět slepého střeva. "Cítila jsem z některých lékařů, že často chtějí jen fajfku, že operovali slavnou tenistku. Při operaci může přitom nastat tolik komplikací, nechtěla jsem to riskovat," vysvětlila Andreescuová. Dubnovému návratu na kurty každopádně podřídila vše. Dokonce vyměnila značku rakety a přesedlala na tenisový rám, kterým Američanka Madison Keysová vyhrála letošní Australian Open. "Beru to tak, že to může být má poslední šance vrátit se na pozice, na kterých jsem kdysi byla. Nechci už ztrácet čas," dodala Andreescuová.