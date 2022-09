Nerozhodil je ani bouřící stadion. Nosková s Hradeckou vyřadily sestry Willamsovy

Tenistky Linda Nosková a Lucie Hradecká zahájily čtyřhru na US Open ve velkém stylu. Český pár zdolal před 23 tisíci fanoušky na stadionu Arthura Ashe hvězdnou domácí dvojici Serenu a Venus Williamsovy 7:6, 6:4. Uspěly také Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které na úvod porazily rumunskou dvojici Monica Niculescuová, Gabriela Ruseová 6:3, 1:6, 6:3.

Sedmnáctiletá Nosková si s o dvacet let starší Hradeckou připsaly v prvním společném zápase cenný skalp čtrnáctinásobných grandslamových šampionek ze čtyřhry. Navzdory bouřlivé divácké kulise nepovolily legendárním sestrám Williamsovým, které sehrály po svém boku zřejmě poslední soutěžní zápas, ani set.

"Stoprocentně šlo o můj největší tenisový zážitek. Každá osobní výhra v singlu je také důležitá, obzvlášť juniorský grandslam pro mě hodně znamenal, ale tohle byl jeden z mých snů. Byla jsem spokojená jen s tím, že jsem proti nim mohla nastoupit," řekla po utkání českým novinářům Nosková.

Oba páry si v první sadě spolehlivě držely servis, a rozhodla tak zkrácená hra. Zde si Američanky vypracovaly náskok 5:3, poté ale prohrály čtyři míčky za sebou a Nosková s Hradeckou se ujaly vedení.

"Čekala jsem, že budu před zápasem a na jeho začátku hodně nervózní. Nicméně jsem si ale neuvědomovala, že hraju proti legendám. To mě překvapilo," uvedla Nosková.

Také ve druhém setu spěl zápas do dramatické koncovky. Za stavu 5:4 pro Češky však Serena Willamsová ztratila servis a s ním celou hru.

"Se sestrami Willamsovými mám dvě výhry a obě byly tady. To docela potěší. Já to ale neberu, že to byl jejich poslední zápas. Pro mě je zase tohle poslední grandslam, takže jsem si to také užila. Na to, že to mohl být můj poslední debl tady v New Yorku, se přišlo docela podívat docela dost lidí. Co víc si nakonec přát," doplnila Hradecká.

V další fázi narazí Nosková s Hradeckou na chilsko-slovinský pár Alexa Guarachiová, Andreja Klepačová.

Krejčíková se Siniakovou sice vypadly v singlu na US Open ve druhém kole, ve čtyřhře ale mohou zaútočit na poslední grandslamový titul, který jim chybí do společné sbírky. V letošní sezoně triumfovaly na Australian Open a Wimbledonu.

O vítězství olympijských šampionek z Tokia rozhodl třetí set. Na začátku i v jeho průběhu se sice Siniaková nechala několikrát ošetřovat, díky stoprocentnímu servisu a dvěma brejkům ale Češky dotáhly duel k postupu. V další fázi vyzvou rumunsko-americkou dvojici Ana Bogdanová, Sabrina Santamariaová.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži, dvouhra - 2. kolo: Ivaška (Běl.) - Hurkacz (8-Pol.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Schwartzman (14-Arg.) - Popyrin (Austr.) 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (8:6), Shapovalov (19-Kan.) - Carballés (Šp.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2, Gasquet (Fr.) - Kecmanovič (32-Srb.) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4.

Ženy, dvouhra - 2. kolo: Sabalenková (6-Běl.) - Kanepiová (Est.) 2:6, 7:6 (10:8), 6:4, Collinsová (19-USA) - Bucsaová (Šp.) 6:2, 7:5, Burelová (Fr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Niculescuová, Ruseová (Rum.) 6:3, 1:6, 6:3. Hradecká, Nosková (ČR) - S. Williamsová, V. Williamsová (USA) 7:6 (7:5), 6:4.