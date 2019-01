Kvitová bude ještě silnější. A nepodceňujte Berdycha, říká Becker pro Aktuálně.cz

před 41 minutami

Německá tenisová legenda a někdejší světová jednička Boris Becker pro Aktuálně.cz hodnotí šance největších českých hvězd v nové sezoně. Podle něho by se mělo před nadcházejícím prvním grandslamem sezony počítat především s Tomášem Berdychem, který se po půlroční pauze vrátil ve velkém stylu.

Berdych celou druhou polovinu loňské sezony promarodil kvůli bolavým zádům, vynechal dokonce i oblíbený Wimbledon, ale po Vánocích se vrátil na kurty ve velkém stylu. Hned si zahrál finále úvodního podniku.

"Měl opravdu skvělý turnaj v Dauhá. Na to, že byl zraněný a dlouho nehrál, se vrátil ve výborné formě. S Bautistou Agutem ve finále sice prohrál, ale potrápil ho ve třech setech," připomněl v odpovědi na otázky deníku Aktuálně.cz Boris Becker, jenž nyní pracuje jako expert Eurosportu.

Rodák z Valašského Meziříčí porazil v Kataru takové hráče, jakými jsou například Španěl Fernando Verdasco nebo Němec Philipp Kohlschreiber. Hned v prvním kole Australian Open ho čeká další silný protivník, světová čtrnáctka Brit Kyle Edmund.

"Jednoznačně říkám, že pokud bude Tomáš zdravý, pořád je to hráč první desítky. Když se dostanete do jeho věku, doufáte, že se vám budou vyhýbat zranění," tvrdí Becker s tím, že by nebylo radno v Austrálii Berdycha podceňovat.

Českých želízek na mety nejvyšší je v Melbourne víc. Jednou z favoritek ženského pavouku bude Petra Kvitová, která sice loni vyhrála hned pět turnajů, ale při kláních velké čtyřky se trápila.

"Problém bývá obvykle na druhé straně kurtu. S její hrou nebylo nic zásadního špatně. Poté, co se vrátila po zranění ruky, hrála skvěle, měla silný rok, ale na grandslamech je úplně jiný tlak než na normálních turnajích," vysvětluje dvojnásobný vítěz Australian Open.

Loni Kvitová nepřešla v Melbourne hned přes první kolo, letos ji čeká na úvod Slovenka Magdaléna Rybáriková, se kterou má pozitivní bilanci 6:1 na vzájemné zápasy.

"Záleží na spoustě faktorů, hraje se dva týdny, je to těžké. Navzdory grandslamům zvládla Petra loňský rok dobře a nevidím důvod, proč by letos neměla být ještě lepší a silnější," věří Becker.

V boji o grandslamový titul sází Němec i na Karolínu Plíškovou, která stabilizovala tým. Do nové sezony vyrazila s trenérským duem Rennae Stubbsová a Conchita Martinezová.

"Určitě na to má, aby vyhrála. Stubbsová i Martinezová rozumí tenisu velmi dobře. Myslím, že výsledky hovoří za všechno, minulý týden Karolína ovládla podnik v Brisbane. Myslím, že Plíšková je na dobré cestě za ziskem grandslamu, minimálně pro to hodně dělá, vždyť najala asi nejlepší expertky v oboru," dodal Becker.