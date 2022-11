Stačí být hezká, nemusíte být jedničkou. Tenisová hvězda popsala praktiky marketingu

Premiér Petr Fiala (ODS) vyloučil prodloužení doby odchodu do důchodu za současné vlády. V rozhovoru pro server Blesk.cz současně ve čtvrtek uvedl, že chce se svým kabinetem připravit solidní důchodovou reformu založenou na co nejširší shodě. Je podle něj nutná proto, aby lidé před čtyřicítkou měli šanci na slušnou penzi. Posunem věku odchodu do důchodu se podle něj vláda vůbec nebude zabývat, protože prověřovat dobu dožití v souvislosti s penzemi legislativa ukládá po pěti letech, což nenastane.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu uvedl, že v případě penzijního systému se Česko nemůže vyhnout debatě o zvýšení věku pro odchod do důchodu. Ministr ale zdůraznil, že je třeba, aby vláda na úpravě důchodového systému nalezla shodu alespoň s částí opozice a neopakovala se situace z doby před deseti lety, kdy výměna kabinetu znamenala zrušení připravovaných reforem.