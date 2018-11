Nejdřív chtěla jen prodat rakety. Teď Hlaváčková pomáhá handicapovaným dětem

před 17 minutami

Posbírá podpisy, poskládá ručníky i oblečení a šup s tím na internet. Česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková se před Vánoci nezabývá jen vlastní přípravou na novou sezonu, ale stará se také o dárky pod stromeček pro své fanoušky. Díky penězům, které od nich vybere za různé suvenýry z jejích tenisových cest po světě, pak může pomoct některým handicapovaným dětem.

Dobročinností už se zabývá přes šest let. V roce 2012 si založila vlastní nadační fond, ještě o rok dříve dostala první nápad.

"Chtěla jsem se zbavit nějakých raket a raketového báglu. Říkala jsem si, že by bylo fajn to dát nějakému fanouškovi, vznikla z toho myšlenka, že bych za to mohla dostat peníze a ty že by mohly jít na nějakou dobrou věc," zavzpomínala pro Aktuálně.cz Sestini Hlaváčková.

Na svých stránkách pořádá aukce, kde se fanoušci předhání v nabídkách, ze které si chtějí tenisový suvenýr koupit. "Většinou jsou to moje věci, které dostanu na turnaji, nebo koupím v oficiálních obchodech. Jsou to často ručníky nebo outfity z úspěšných turnajů," říká aktuálně devátá deblistka světa.

Hitem letošní aukce jsou tři míče podepsané všemi účastnicemi letošního Turnaje mistryň. "Ani to nebylo náročné sehnat, s holkama se vídám v šatnách, na jídle. Měla jsem to podepsané do dvou dnů. Je na nich všech 16 nejlepších deblistek a hned devět singlistek, protože je na nich i náhradnice Darja Kasatkinová. To se asi jen tak někomu nepodaří sehnat," dodává.

Dalsi varka je tu !!! Letos chci vse stihnout do Vanoc a tohle je 1. varka Vanocnich aukci,takze darovat k Vanocum originalni darek a jeste prispet na dobrou vec ??? #charitativniaukce http://www.andreahlavackova.com/cz/aukce/ Zveřejnil(a) Andrea Hlavackova dne 22. November 2018

Ty největší bonbónky si schovává na dobu, kdy ukončí kariéru a uspořádá jednu obrovskou akci.

"Mám třeba podepsanou raketu Sereny Williamsové, podepsané boty Marie Šarapovové, věci, které jsem nasbírala v roce 2012 na Turnaji mistryň. Mám tam i tričko od Tomáše Berdycha, nebo hokejové a cyklistické dresy. To bude megaaukce," slibuje Sestini Hlaváčková.

Za vybrané peníze kupuje konkrétní dárky pro handicapované nebo nemocné děti, na které dostane tip od vlastních fanoušků.

"Většinou se mi ozve třeba deset případů a já si z nich vyberu ty, které zvládne aukce pokrýt. Pomohli jsme už několika dětem, může to být takhle pod stromeček. Koupili jsme už takhle například polohovací lehátko, nebo speciálně upravený hudební nástroj, aby na něj mohlo hrát postižené dítě, které je upoutané na invalidní vozík."

Vše si organizuje sama, maximálně s pomocí sestry, která se jako právnička stará o oficiality. "Nestojí mě to žádný čas. Jen vyvěsím aukce, vyberu peníze, přidám k tomu třeba nějaké svoje a pošlu to dál," říká.

Momentálně tráví čas na Floridě, kde se už i týden připravuje v IMG Academy, kde se mimo jiné potkala i s bývalou parťačkou Lucií Hradeckou.

"Stihla jsem si i odpočinout, sezona WTA končí poměrně brzo a nebyla jsem nominovaná do Fed Cupu, tak jsem měla od Singapuru volna. Přestože jsem myslela, že si dám volno dva týdny a pak začnu něco dělat, tak to nakonec bylo tři týdny, protože jsem cítila, že to tělo potřebuje."

Čas na přípravu rychle utíká, hned zkraje roku čekají tenistky první turnaje. "S Bárou Strýcovou začneme v Sydney, pak pokračujeme v Melbourne na Australian Open. Já ještě před tím odehraju jeden turnaj v Brisbane, kdy Bára debla hrát nechtěla a bude v Aucklandu na singl. Nastoupím tak po boku Anastasije Sevastovové, se kterou nastupuju i v české extralize a budeme z ní rozehrané," dodává.