"Nedůstojné, trapné." Azarenková to za úprk před Fruhvirtovou slízla, pak se omluvila

V šoku byla rozhodčí na umpiru, komentátoři u televize i česká tenistka Linda Fruhvirtová. Její soupeřka ve třetím kole v Miami Viktoria Azarenková totiž překvapivě prchla z kurtu v momentě, kdy prohrávala 2:6 a 0:3. Běloruska za to po zápase sklidila salvu kritiky.

Rodila se senzace, česká teenagerka jednoznačně porážela grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku, která je jednou tak stará jako ona a několikanásobně zkušenější.

Za stavu 0:3 ve druhé sadě už Azarenkové došla trpělivost a po cestě k lavičkám zavolala na rozhodčí, že končí.

"Viko, počkej, musím zavolat fyzioterapeuta, pak můžeme zápas ukončit," prohlásila sudí. Ale Běloruska ji vůbec neposlouchala, rychle poblahopřála překvapené Fruhvirtové, stiskla ruku i rozhodčí a chvátala přes kurt do útrob stadionu.

Její úprk z kurtu vzbudil negativní emoce mezi fanoušky na sociálních sítích i u televizních komentátorů, kteří zápas sledovali.

"Tohle byl hodně zlý a trapný způsob, jak ukončit zápas. Nechci předem soudit hráče, když nemám všechny informace, ale jsou nějaká pravidla, jak s respektem k soupeři utkání skrečovat, ale takhle to tedy není," pustil se do Azarenkové komentátor BBC Matt Roberts.

Servítky si nebrala ani bývalá slovenská tenistka a současná televizní expertka Daniela Hantuchová.

"Bylo to nedůstojné, bez respektu, hlavně to, jak odkráčela z kurtu, aniž by pořádně řekla proč. Je to neuctivé nejen k fanouškům ale hlavně k Lindě," uvedla Slovenka.

Ani sama Fruhvirtová netušila, co se vlastně stalo. "Asi měla nějaké zdravotní problémy, protože nehrála nejlepší tenis. Takhle jsem úplně vyhrát nechtěla, byla čest proti ní nastoupit a stát s ní na jednom kurtu," prohlásila šestnáctiletá tenistka, kterou v boji o čtvrtfinále čeká Španělka Paula Badosaová.

Azarenková nakonec vydala oficiální prohlášení, ve kterém ale také úplně nevysvětlila, proč zápas předčasně ukončila.

"Vůbec jsem dnes neměla chodit na kurt. Poslední týdny je můj osobní život extrémně stresující. Předchozí zápas mě stál hodně sil, ale chtěla jsem znovu hrát před skvělým publikem, které mi pomohlo k postupu. Chtěla jsem to zkusit, ale byla to chyba," řekla dvaatřicetiletá Běloruska.

Dvojnásobná vítězka Australian Open musí kvůli sankcím za ruskou invazi na Ukrajině, kterou Bělorusko podporuje, nastupovat pod neutrální vlajkou. Na březnovém turnaji v Indian Wells se po prohře s Kazaškou Jelenou Rybakinovou na kurtu Azarenková rozplakala. V minulosti také čelila vleklému sporu s bývalým partnerem o péči o syna Lea.

"Vždycky se těším na nové výzvy a turnajový tlak, ale dnes toho bylo na mě příliš. Musím si z toho vzít ponaučení. Dám si pauzu a doufám, že se vrátím," řekla aktuálně 16. hráčka světového žebříčku.