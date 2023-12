Nedůstojné a směšné, rýpl si Lehečka do vedení ATP. Nadal mu teď dluží trénink

Zažil první sezonu v tenisové špičce. Česká naděje Jiří Lehečka loni v Austrálii pronikl do senzačního čtvrtfinále grandslamu a v žebříčku vystřelil mezi nejlepší hráče na světe. Však také vyhrál cenu pro nejlepšího českého tenistu v anketě OKsystem Zlatý kanár. V pomalu končícím roce se ale musel potýkat i s úskalími, které okruh ATP přináší. A není jich málo.

Asi poprvé v kariéře jste zažil pravý tenisový rok se všemi velkými turnaji, s cestováním po celém světě. Do další sezony vstoupíte jako 31. hráč světa. Jak se před dalším startem kolotoče ATP cítíte?

Sezona je dlouhá, volného času není moc, a co jsem četl, je dost možné, že se bude ještě prodlužovat. Je to nelogické, nikdo z hráčů si to nepřeje, ale tak to je, musíme to akceptovat. Takže jsem tím pádem musel absolvovat přípravu v místě, které mě už nachystá na počasí, které bude panovat v Austrálii. Tak jsme zvolili Tenerife, tělo v takových podmínkách i lépe regeneruje. Mám za sebou i ostrý zápas na extralize, jsem spokojený, cítím se dobře připravený.

Spousta velkých tenisových jmen si na podzim stěžovala, že stávající model ATP se nedá udržet. Rychle se střídají povrchy, hraje se různými míči a tělo trpí. Dá se to dlouhodobě zdravotně vydržet?

Nejsem si tím jistý. Ze stávajícího modelu nejvíc těží ti, co umí nejchytřeji volit program. Bohužel se dostáváme do stadia, že někdy vynechat i třeba větší turnaj bude ku prospěchu věci. Což mě mrzí, protože velké turnaje bychom měli být schopni odehrát všechny. Ale jinak to asi nepůjde.

Umíte si ve svých dvaadvaceti letech představit, že budete na téhle úrovni hrát dalších deset nebo patnáct let jako Novak Djokovič nebo Stan Wawrinka?

Nechci takhle přemýšlet. On ten tenisový život docela letí. Skáčeme z letadla do letadla, měníme země, časová pásma. Ale to k tomu patří. Jak to budu fyzicky zvládat, nejsem teď schopný předvídat. I když třeba míče se střídají hodně. Po US Open jsem to počítal, že jsem hrál co týden se šesti různými míči. Ani jednou nebyly stejné. To mi přijde v první řadě nedůstojné, pak neprofesionální a zatřetí mi to přijde směšné. Na mužské Tour je peněz tolik, že by mohli jednoho nebo dva sponzory oželet, aby ochránili zdraví hráčů. Takhle se jen ukazuje, kde jsou jejich priority.

Kvůli těmto problémům máte v týmu Tomáše Berdycha, který z vlastní kariéry zná, jak se programem vypořádat?

Ano, to je přesně ta role, kterou Tomáš v týmu má. Už je to rok, co spolupracujeme, funguje samozřejmě na pozici trenéra, radí nám i s tenisovými věcmi, ale má rovněž roli takového rádce. Radí nám, jak poskládat tréninkový nebo zápasový plán. I jak si poradit na turnajích.

Co tím myslíte?

Řekne nám, kam přiletět dřív, kam se vyplatí jet jen na otočku, protože tam nejsou dobré podmínky. Vždycky řekne své zkušenosti, jak on se cítil, a pak dáme všichni hlavy dohromady a ušijeme plán mně na míru. Jsem rád, že ho máme v týmu, je to velká pomoc.

Máte už plán na další sezonu, jak často ho budete využívat?

Většinu turnajů se mnou pojede Michal Navrátil, to je trenér, se kterým spolupracuji na denní bázi. Michal by se mnou měl jet nějakých 25 týdnů. Kondiční trenér nějakých 20, Tomáš 10-12 podle potřeby. Když to sečteme, mělo by to sezonu pokrýt.

Rok 2024 by měl být i ve znamení návratu Rafaela Nadala, jak se na to těšíte?

Tenhle rok jsem s ním měl třikrát domluvený trénink a on mi to pokaždé zrušil, i když z pochopitelných důvodů, kvůli zranění. Takže mi to dluží. Rád bych si s ním zahrál. Rogera Federera už jsme nestihl. S Novakem Djokovičem už jsem trénoval hodněkrát, rád bych to zkusil i s Rafou.

Loni jste v Austrálii zazářil, ale zároveň to znamená, že obhajujete spoustu bodů. Těšíte se, nebo převládá nervozita?

Těším se moc. Užívám si to tam. Líbí se mi i země jako taková, je tam krásná příroda. Panuje tam super počasí, líbí se mi, že tam můžeme každoročně začínat tenisový rok.

A zahájíte ho tam týmovou soutěží United Cup po boku Markéty Vondroušové. Je to pro vás ideální start sezony?

Ano. Začít rok týmovou soutěží je příjemná věc. Je to vyvedení z našeho každodenního rytmu, nezažíváte tolik stresu. Je to jiný formát, nemusíme se tolik soustředit na svůj výkon a výsledek.