"Nedělal bych z toho senzaci." Pála se vyjádřil k rozchodu Siniakové s Krejčíkovou

Kapitán českých tenistek Petr Pála nechtěl z přerušení spolupráce Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové dělat velkou senzaci. Podle něj sedminásobné grandslamové šampionky vyhrály, co se dalo.

Rozhodnutí Siniakové, na jejíž popud se úspěšná česká dvojice v příští sezoně rozdělí, nemělo podle Pály vliv na atmosféru během závěrečného turnaje o Pohár Billie Jean Kingové v Seville. Novinářům řekl, že s oběma hráčkami v reprezentaci dál počítá.

"Jejich partnerství bylo úspěšné. Je to ale čerstvé a asi nemám oprávnění to komentovat. Musel bych si s nimi sednout," uvedl Pála.

Krejčíková se Siniakovou jsou nejúspěšnějším českým párem. Vyhrály dvakrát Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a jednou triumfovaly na US Open. V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo. Mezi Češkami figurují na třetím místě. O dva deblové triumfy více má Helena Suková, v čele je s 12 vítězstvími Jana Novotná.

"Když vezmeme třeba turnaje WTA, tak ty nikdy nebývaly jejich doménou. To bývaly hlavně grandslamy, které jsou to nejlepší. A také se uvidí, jak budou hrát dvouhru. Věřím, že i Katka na to má. Letos vyhrála dva turnaje, takže si mohou udělat program úplně podle sebe a uvidíme, jak to bude ve čtyřhře. Byl jsem rád, když získaly zlatou medaili na olympiádě a že vyhrály tolik grandslamů, je úžasné," prohlásil Pála.

Obě hrály tento týden na turnaji o Pohár Billie Jean Kingové. V základní skupině uspěly proti Švýcarkám a Američankám, v semifinále ale nestačily na kanadský pár Leylah Fernandezová, Gabriela Dabrowská. Po porážce 5:7, 6:7 přišly Češky definitivně o šanci na postup do finále

"Všechny tři čtyřhry byly komunikačně velmi dobré. První zápas byl po příletu z Turnaje mistryň prakticky z letadla a v pátek proti USA hrály dobře. I proti Kanadě to bylo dobré, ale nestačilo to. Fernandezová byla rozjetá a nesešly se na příjmu, aby je dostaly pod tlak. Když dala Bára dva returny, Kačka nedala žádný. A ke konci to bylo zase obráceně," uvedl Pála.

Přestože příští rok spolu Krejčíková a Siniaková na okruhu nebudou nastupovat, Pála s nimi v reprezentaci dál počítá. Hráčky nevyloučily společnou účast na olympijských hrách v Paříži, kde by měly obhajovat zlaté medaile.

"Určitě spolu mohou hrát, když toho spolu odehrály tolik. Uvidíme, koho nám přisoudí los. Škoda té porážky v semifinále, která mě za všechny hrozně mrzí. Zaprvé jsme se mohli porvat ve finále, kde by to bylo hodně šancovní. Zadruhé je příští rok olympiáda a mohli bychom ještě hrát rovnou finálovou skupinu. Teď budeme muset hrát někde první kolo a program bude velmi nabitý," dodal Pála.