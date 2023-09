Nástup identických dvojčat. Penickovy září v češtině, ale rostou pro americký tenis

Serena a Venus Williamsovy, Karolína a Kristýna Plíškovy, Linda a Brenda Fruhvirtovy, Mirra a Erika Andrejevovy. A za pár let možná Annika a Kristina Penickovy. Svět tenisu se pomalu může začít chystat na příchod další sesterské dvojice.

Pocházejí z české rodiny, narodily se však v Kalifornii a rozhodly se reprezentovat Spojené státy americké. Identická dvojčata Annika a Kristina Penickovy dostala v New Yorku první šanci na juniorském grandslamu v pouhých třinácti letech.

Ve čtyřhře došly nerozeznatelné sestry až do čtvrtfinále, když mimo jiné ukončily naděje silného českého páru Tereza Valentová - Nikola Bartůňková.

V singlu nasbíraly první zkušenosti, držitelka divoké karty Kristina skončila v prvním kole, Annika se do něj prokousala z kvalifikace.

Ve Spojených státech už se o nastupujících sestrách začíná mluvit.

V létě byly na světovém šampionátu v Prostějově součástí reprezentačního týmu do 14 let, stejně jako jejich krajanky se ale musely sklonit před vítězným českým týmem - skončily v semifinále.

Stejně jako drtivá většina začínajících tenistek mají ty nejvyšší ambice. "Mé budoucí já, doufám, že když čteš tento dopis, máš už na kontě několik vyhraných grandslamů," prohlásila Kristina rozhodně ve videu natočeném pro slavný mládežnický turnaj Les Petits As.

Během své velké premiéry na US Open na začátku září dvojčata poskytla rozhovor specializovanému portálu Tenisový svět. Prokázala se při něm výbornou češtinou.

"Z Česka máme celou rodinu, v USA jsme narozené jen my dvě. Jazyk umíme odmalička, rodiče na nás mluvili pouze česky. My na ně anglicky, přišlo nám to divné, nevěděly jsme proč. Všude jinde jsme slyšely jen angličtinu," uvedla Kristina Penickova s tím, že otec dvojčata dodnes koučuje v češtině.

Často jezdí na návštěvy do vlasti svých rodičů, zejména do Hradce Králové, kde mají babičku s dědou.

"Moc se nám tam líbí, je to pro nás druhý domov. Táta jednu dobu přemýšlel, že bychom se tam přestěhovali. Kvůli tenisu, abychom mohly hrát s kvalitnějšími tenistkami. Nyní ale trénujeme v Orlandu na Floridě, kde je to taky úžasné," prohlásila Kristina.

Podobně byla před lety na stole možnost reprezentovat Českou republiku, Penickovy se ale nakonec rozhodly pro Spojené státy.

"Když jsme začaly hrát větší turnaje, tak se nás táta zeptal, koho bychom chtěly reprezentovat. Úplně jsme nevěděly, musely jsme si to rozmyslet. Nakonec padla volba na USA, přece jen v Česku zase tolik času netrávíme," vysvětlila Kristina.

Sestry se osobně znají s českými dvojčaty Karolínou a Kristýnou Plíškovými. Fandí jim a vzhlížejí k nim, podobně jako třeba k Němci Alexanderu Zverevovi nebo Bělorusce Aryně Sabalenkové.

Za cíl si dávají dostat se do nejlepší pětky světového žebříčku, ale hlavně si tenis užívat, hrát grandslamy a procestovat svět díky milovanému sportu.