Našli mu anabolika, možná už si nezahraje. Slovák jde do boje proti nespravedlnosti

Po pozitivním dopingovém nálezu nesmí hrát Andrej Martin čtrnáct měsíců tenis, ve třiatřiceti letech to může znamenat konec kariéry. Trest přijal, ale je připraven v budoucnu bojovat proti nespravedlnosti.

Slovenský hráč měl při loňském letním turnaji v Bratislavě, kde prohrál v prvním kole s českým talentem Daliborem Svrčinou, pozitivní test na látku SARM S-22 - selektivní modulátor receptoru androgenu.

Vyšetřování Mezinárodní jednotky pro bezúhonnost tenisu potvrdilo tenistovo tvrzení, že látku užil neúmyslně, a proto udělila kratší zákaz činnosti, než je u anabolik obvyklé.

Martin stejně považuje trest, který vyprší 5. června 2024, za mimořádně krutý. Předcházela mu totiž dočasná suspendace, celkově tedy přijde o bezmála dva roky tenisu.

"Je to pro mě velmi těžko stravitelný fakt. I vzhledem k tomu, že to, co se mi stalo, se může stát opravdu každému. Jen těžko se tomu dalo zabránit," uvedl bratislavský rodák.

Jak se mu zakázaná látka dostala do těla? Při amatérském florbalovém turnaji se napil z lahve svého spoluhráče. Ten mu ale neřekl, že si do pití přidal preparát nazývaný ostarine.

"Jsem rád, že se ukázalo, že jsem žádnou zakázanou látku nebral vědomě," ocenil Martin, přestože má jeho "radost" výrazně hořkou pachuť.

Během vyšetřování si podle svých slov ověřil pravdivost rčení "v nouzi poznáš přítele".

Musel ale vyvracet fámy o tom, že mu přitížilo porušení suspendace. Tenista netušil, že se vztahuje i na ostatní sporty. Když se tedy přihlásil na další turnaj ve florbale a také na triatlonový závod, porušil podmínky.

"Byla to nešťastná náhoda a chyba v komunikaci. Nebyl jsem si vědomý toho, že se nemohu účastnit závodů v jiných sportech, když jsou pod záštitou oficiálních svazů. Soud ale toto porušení považoval za nezávažné. Bylo očividné, že jsem sportoval na amatérské úrovni, verdikt to ovlivnilo pouze minimálně," vysvětlil Martin.

Během trvání svého trestu nechce jen čekat se založenýma rukama. Chce podniknout kroky, které by pomohly s osvětou mezi sportovci.

Byl by rád, kdyby se "podobné situace v budoucnu opakovaly co nejméně". Motivuje ho boj proti nespravedlnosti.

"Jsem realista a uvědomuju si, že dva roky bez profesionálního tenisu nejsou pro sportovce v mém věku málo. Ale zároveň jsem byl odmalička zvyklý bojovat a nevzdávat se, zejména pokud jde o nespravedlnost," zdůraznil hráč, který to na žebříčku dotáhl nejvýše na 93. místo před třemi lety.

"Odmítám se takovým způsobem nechat nadobro odstavit od něčeho, co miluju a dělám celý život," dodal s tím, že se po vypršení trestu chce v tenisu dál angažovat.

Jestli jako aktivní hráč, nebo jinak, zatím neupřesnil. Jeho návrat bude složitý. Aktuálně je na žebříčku v šesté stovce.