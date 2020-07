Nadupaný turnaj v Praze. Na Spartu přijede Halepová, českou jedničkou je Vondroušová

Mimořádný tenisový turnaj WTA v Praze bude mít hvězdné obsazení v čele se světovou dvojkou Simonou Halepovou. Na antukových kurtech Sparty by se měla od 10. srpna představit také další hráčka elitní světové desítky Belinda Bencicová a někdejší wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová.

Prague Open se bude hrát s dotací 225.500 dolarů. Je to nový turnaj zařazený do kalendáře WTA, do něhož zasáhla pandemie nemoci covid-19 a vynutila si na přelomu dubna a května i zrušení J&T Banka Prague Open.

Turnaje pražské úrovně mohou mít obvykle jen jednu hráčku z elitní světové desítky, ale vzhledem k mimořádné situaci mohli organizátoři po dohodě s WTA pozvat dvě. Celkem by mělo hrát šest tenistek z elitní dvacítky.

"Do Prahy se chystá patrně největší sportovní událost roku 2020 v České republice. Pokud se nestane něco nečekaného, tak opravdu budeme mít něco zcela mimořádného. Máme ve startovním poli takové hvězdy, o kterých se nám nikdy ani nesnilo. Je to nejsilnější turnaj v historii, který tady kdy byl," řekl na tiskové konferenci prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Mimořádné je získání předloňské vítězky Roland Garros a úřadující wimbledonské šampionky Halepové. Ta by měla týden před Prahou hrát v Palermu.

"Komunikace s její manažerkou byla napřímo. Došlo i k přímému spojení, kdy jsem já se Simonou osobně diskutoval možnosti. Vzhledem k tomu mixu to za pět minut dvanáct vyústilo v dohodu se Simonou," popsal ředitel turnaje David Trunda. "Těším se na turnaj v krásné Praze. Uvidíme se v srpnu," vzkázala Halepová na videu.

Loni v Ostravě pomohla Rumunkám k vítězství v 1. kole Fed Cupu a Kaderka byl nadšený, že ji v Česku přivítá znovu.

"Je to jedna z nejsympatičtějších hráček na okruhu a skutečná hvězda. Mimo to, že je to úžasná tenistka, je to taky výborný člověk," ocenil.

Z českých hráček se do hlavní soutěže zatím dostaly ještě loňská finalistka Karolína Muchová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Petra Kvitová se kvůli problémům s předloktím antuce vyhýbá a světová trojka Karolína Plíšková se už dříve nechala slyšet, že bude preferovat přípravu na americké betony. I ona má navíc zdravotní potíže, trápí ji zápěstí.

Jarní pražský turnaj je součástí okruhu WTA v kategorii International od roku 2015. První vítězkou se stala Karolína Plíšková, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová a předloni ve Stromovce kralovala Kvitová. Obvykle láká spoustu fanoušků, ale tentokrát se bude hrát bez diváků. Další podrobnosti opatření, která mají zamezit šíření koronaviru, organizátoři představí později.

"Musel se respektovat celý manuál věcí od WTA, který teď nechci otevírat. Všechno jsme to akceptovali," řekl Kaderka.

Profesionální tenisový okruh stojí od března. V posledních týdnech se konají alespoň různé exhibiční akce. Turnaje WTA by se měly spustit znovu 3. srpna, kdy je naplánovaný antukový podnik v Palermu.

Po pražské zastávce by se hráčky měly přesunout na americké betony, ale osud tamních turnajů včetně grandslamového US Open je vzhledem ke zhoršující se situaci v USA nejistý.