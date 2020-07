Krejčíkovou trápil bolavý krk i talentovaná juniorka. Přesto v Prostějově vyhrála

Navzdory problémům se zablokovaným krkem vyhrála Barbora Krejčíková i druhý turnaj o Trofej solidarity a naděje Českého tenisového svazu. Ve finále Moravia Open v Prostějově zvítězila dvojnásobná grandslamová šampionka v dámské čtyřhře nad sedmnáctiletou Darjou Viďmanovou 6:4, 6:1. Navázala tak na tři týdny starý úspěch ve Starých Splavech.

"Jsem ráda, že se mi to povedlo i přes nějakou potíž vybojovat," řekla Krejčíková v rozhovoru s Českou televizí. Krk si zablokovala v posledním zápase ve skupině, během finále si vyžádala fyzioterapeuta. "Měla jsem tam tejpy, které se v tom teple začaly odlepovat. Potřebovala jsem je ustřihnout," vysvětlila. "Doufám, že to brzo odezní a bude to lepší."

Viďmanová, která zatím ani nefiguruje ve světovém žebříčku, po postupu z kvalifikace ve skupině porazila mimo jiné Kateřinu Siniakovou. Ve finále se jí povedlo držet s Krejčíkovou krok v prvním setu. "Očekávala jsem, že to bude těžké. Darja hrála dobře, porazila tu plno slušných jmen. V prvním setu jsem hrála strategicky špatně, proto byl tak vyrovnaný. Bylo to náročné a jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla vítězka.

Turnaj v Prostějově byl druhým dílem akce o Trofej solidarity a naděje Českého tenisového svazu. Závěrečný třetí podnik bude hostit 27. července až 2. srpna Liberec.

Tenisový turnaj Moravia Open v Prostějově - Trofej solidarity a naděje ČTS - finále:

Ženy:

Krejčíková - Viďmanová 6:4, 6:1.