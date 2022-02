Nadávají mi, že jsem Rus, ale já za kroky naší vlády nemůžu, brání se Veselého soupeř

Po postupu do finále dubajského turnaje napsali oba fixou na kameru prosbu "žádnou válku". Jiří Veselý a Andrej Rubljov prožívají životní tenisovou jízdu a v sobotu se utkají o velkou trofej. Rus má ale myšlenky roztříštěné, na sociálních sítích dostává nenávistné vzkazy kvůli tomu, že pochází ze země, která od tohoto týdne útočí na Ukrajinu.

Zatímco Veselý má po úspěšné kvalifikaci v zádech už šestizápasovou šňůru vítězství, Rubljov v součtu s titulovou štací v Marseille drží neporazitelnost už osm zápasů.

V jednom se český a ruský tenista před finále shodnou. Na dálku při každé příležitosti odsuzují invazi vojsk Vladimira Putina na Ukrajinu. Ať už je to při kreslení vítězného vzkazu na kameru nebo na následných tiskových konferencích, nikdy nezapomenou zmínit, jak s nimi situace ve východní Evropě otřásá.

Ani tak se Rubljov nevyhne hromům a bleskům kvůli svému původu. "Na Instagramu dostávám agresivní a nenávistné zprávy kvůli tomu, že jsem Rus. Ale já zá kroky své vlády nemůžu," krčí rameny.

Jediné, co může v takové situaci udělat, je soustředit se na tenis, což se mu daří, v Marseille minulý týden získal double, vyhrál dvouhru i čtyřhru, v Dubaji je nyní zase ve finále.

"Nemá smysl takovým lidem odpovídat, protože bych klesl na jejich úroveň a podněcoval další agresi, od toho tu nejsem, chci podpořit mír," dodal sedmý hráč světa.

I když má nejspíš životní formu, nedokáže se naplno radovat. "Uvědomíte si, že nějaký tenisový zápas nemá vůbec žádnou cenu v porovnání s tímhle. Je to šílené, co se děje," smutní.

Na negativní emoce ale nemá příliš času, už v sobotu po 16. hodině středoevropského času změří síly s českým obrem Jiřím Veselým.

"Vůbec ho neznám, nevím, jak hraje. Jednou jsme spolu trénovali, ale to už je opravdu hodně dávno. Viděl jsem jeho utkání proti Djokovičovi a v něm hrál tedy skvěle, ale v sobotu ho čeká špatný den," zavtipkoval moskevský rodák.

To Veselý si životní jízdu užívá, má v Dubaji celou rodinu a sám se nestačí divit, koho už v emirátech stihl porazit. Vedle světové jedničky smetl i čtrnáctku Denise Shapovalova, patnáctku Roberta Bautistu-Auguta a vítěze US Open Marina Čiliče.

"To už je takový můj styl. Porazím ty nejlepší hráče světa a pak rupnu s kluky ze druhé nebo třetí stovky. To, co se děje tady, je něco úžasného. Ale ještě jsem neskočil, doufám, že zítra budu hrát ještě lépe," prohlásil český tenista.

Zatímco Rubljov finálového soupeře moc neznal, Veselý moc dobře ví, s kým bude mít v boji o titul čest.

"Hraje hrozně rychle, každá jeho rána bude hodně lítat a asi nejde očekávat dlouhé výměny. Musím vytáhnout tvrdý servis a využít šance. Rozhodně nemám co ztratit, on je favorit," ví Veselý.