Nadal se Šwiatekovou vstoupili do US Open vítězně, obhájkyně Raducanuová končí

Britská tenistka a úřadující šampionka Emma Raducanuová grandslamový titul na letošním US Open neobhájí. Jedenáctá nasazená hráčka vypadla na betonových dvorcích ve Flushing Meadows již v 1. kole s Alizé Cornetovou. O třináct let starší Francouzce podlehla za hodinu a čtyřicet minut dvakrát 3:6.

Dál jde světová jednička Iga Šwiateková. Jednadvacetiletá Polka a dvojnásobná grandslamová vítězka vstoupila do turnaje jasnou výhrou nad Italkou Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:0. Její další soupeřkou bude bývalá vítězka US Open Sloane Stephensovou z USA, která zdolala Belgičanku Greet Minnenovou po obratu 1:6, 6:3, 6:3.

Postupuje druhý nasazený Rafael Nadal. Držitel rekordních 22 grandslamových titulů porazil po více jak třech hodinách Australana Rinkyho Hijikatu 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Šestatřicetiletý Španěl živí po triumfu na Australian Open a Roland Garros naději na třetí letošní grandslam.

Turnaj skončil pro wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Tenistka z Kazachstánu podlehla Francouzce Claře Burelové, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, za hodinu a půl 4:6, 4:6.

Devatenáctiletá Raducanuová se vloni stala první hráčkou, která vyhrála grandslamový titul po postupu z kvalifikace. Letos měla místo v hlavní soutěži jisté, jenže neuspěla. V duelu udělala 31 nevynucených chyb a zahrála jen patnáct vítězných míčů.

Poslední hráčkou, která vypadla coby obhájkyně titulu na US Open v prvním kole, byla v roce 2017 Němka Angelique Kerberová. Raducanuovou čeká také velký pokles v žebříčku WTA a vypadne z elitní sedmdesátky.

Cornetová znovu ukázala, že umí být pro favoritky nepříjemnou soupeřkou. Letos ve 3. kole Wimbledonu vyřadila také světovou jedničku Šwiatekovou a přerušila její sérii 37 výher.

Jednadvacetiletá Šwiateková obhajuje na US Open loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. Čtvrtý start v hlavní soutěži dnes zvládla s přehledem až na zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol.

"V prvním setu jsem ze začátku hrála celkem solidně, ale chtělo to být ještě lepší. Nakonec se mi to ve druhé sadě povedlo a na to jsem pyšná," zhodnotila úvodní duel turnaje Šwiateková.

Šampionka US Open z roku 2017 Stephensová začala proti Minnenové mizerně a až na poslední chvíli odvrátila hrozbu "kanára". Pak ale zlepšila podání a postupně omezila i nevynucené chyby. Se Šwiatekovou se utká podruhé v kariéře, první zápas před dvěma týdny v Cincinnati vyhrála polská favoritka ve dvou setech.

Vítězně vstoupil do turnaje třetí nasazený Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý španělský talent, jenž vloni při své premiéře v hlavní soutěži došel do čtvrtfinále, vyhrál úvodní dva sety nad Argentincem Sebastiánem Báezem 7:5, 7:5, ve třetí sadě Argentinec za stavu 0:2 kvůli zranění duel skrečoval. "Nikdo nechce, aby zápas skončil takhle. Sebastian je skvělý hráč, bojoval až do posledního míčku," řekl Alcaraz.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Nadal (2-Šp.) - Hijikata (Austr.) 4:6, 6:2, 6:3, 6:3, Shapovalov (19-Kan.) - Hüsler (Švýc.) 2:6, 6:4, 6:4, 3:6, 6:1, Fognini (It.) - Karacev (Rus.) 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4, Tiafoe (22-USA) - Giron (USA) 7:6 (7:0), 6.4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Cornetová (Fr.) - Raducanuová (11-Brit.) 6:3, 6:3, Azarenková (26-Běl.) - Kruegerová (USA) 6:1, 4:6, 6:2, Niemeierová (Něm.) - Keninová (USA) 7:6 (7:3), 6:4,