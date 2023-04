Nadal není připravený. Nemůže se zúčastnit jednoho z nejdůležitějších turnajů kariéry

Piráti přijdou s návrhem trvalého snížení základu pro výpočet platů ústavních činitelů o čtyři procenta a stejně tak základu pro výpočet mezd vrcholných managerů podniků s podílem státu. Informoval o tom předseda sněmovního klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že veřejnost nemůže mít dojem, že solidarita, ke které vládní koalice vyzývá, pro ni neplatí. Změna by podle něj měla platit od července. Na úsporách by se měl podílet například i management energetické skupiny ČEZ, uvedl. Návrh počítá rovněž s úpravou budoucích platů soudců a státních zástupců. Celkem má podle propočtů strany přinést 500 milionů korun.

Návrh by se měl týkat poslanců a senátorů. "V případě ministrů nenavrhujeme snížení, protože členů vlády je jen osm," uvedl Michálek. Je podle něj třeba i snížit rozdíl mezi platy členů vlády a soudců. V případě soudců a státních zástupců jsou Piráti pro to, aby se návrh týkal budoucího růstu jejich platů, a to až do zmíněných čtyř procent. Návrh také snižuje koeficient pro platy soudců u vyšších soudů.