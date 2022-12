Na kurtu poprvé v roce a půl, vzhlíží ke Šwiatekové. To je česká tenisová budoucnost

Při rozhovorech ještě nervózně přeťapávají na místě a odpovídají co nejstručněji. Na kurtu to už ale umí rozbalit jako velké hráčky. České tenistky v reprezentaci do 14 let Alena Kovačková, Laura Samsonová a Eliška Forejtková se letos staly mistryněmi světa a ukázaly se jako další slibná generace hráček.

Naprosto ovládly hlasování v anketě OKsystem Zlatý kanár 2022 v kategorii tým roku. Trio Kovačková, Samsonová a Forejtková v prostějovském finále světového šampionátu vyzrálo nad Německem a česká tenisová veřejnost rázem zbystřila: je tady další slibná generace hráček. "Byla to úžasná zkušenost, vést takové holky. Překvapily mě, jaké jsou už v tomhle věku profesionálky," nechala se slyšet v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz kapitánka týmu do 14 let Petra Cetkovská. Pochvalovala si disciplínu svých svěřenkyň i to, jaké mají z domova zažité stravovací návyky. "Samy od sebe si nandávaly na talíř zeleninu nebo ovoce, berou to vážně," všimla si bývalá světová pětadvacítka. Všechny spojuje touha dokázat velké věci. Vyhrávat grandslamy, olympiádu a být v první desítce žebříčku. Při vyjmenovávání svých idolů už ale padají překvapivá jména. Žádné legendy typu Sereny Williamsové nebo z českých vod třeba Petry Kvitové. Kdepak. Dívky vzhlíží k mladým hvězdám tenisového světa, jako jsou současná světová jednička Polka Iga Šwiateková, Britka Emma Raducanuová nebo Švýcarka Belinda Bencicová. "Líbí se mi, jak Belinda hraje bojovně a zároveň chytře. Jednou bych si proti ní chtěla zahrát a porazit ji," přeje si Kovačková. Právě ta postavou nejmenší z trojice nadějných dívek má momentálně nejlepší pověst a experti v českém tenisovém zákulisí si od ní slibují nejvíce. V kategorii do 14 let v sezoně prohrála jen jeden zápas a je jasnou evropskou jedničkou. Však také letos získala cenu pro Talent roku. "Příští rok už bych si chtěla začít vylepšovat žebříček ITF, abych mohla co nejdříve hrát juniorské grandslamy," má jasný plán hráčka pražské Sparty. Dlouhovlasá blondýnka disponuje na svůj věk solidními údery od základní čáry a slušně se pohybuje. "Mou největší zbraní je asi return," myslí si. Tenis hraje už víc než 12 let. Na rozdíl od svých parťaček, které začaly s tenisem ve čtyřech letech, Kovačková si poprvé bouchla do míčku už v roce a půl. "Rodiče tenis hráli, tak mě k němu přivedli takhle brzo a chytlo mě to," vysvětlila. Tenis v krvi mají ale i její kolegyně. Vždyť Eliška Forejtková je mladší sestrou juniorského šampiona US Open Jonáše Forejtka a už teď ukazuje, že jí to jde ve dvouhře i čtyřhře. Laura Samsonová se zase prosazuje už mezi šestnáctiletými. "Všechny tři mají velký talent, určitě se o nich dá říct, že to je silná generace podobná té kolem sester Fruhvirtových," dodala Cetkovská.