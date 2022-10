Za start Djokoviče lobbovat nebudeme, rozhodne vláda, hlásí šéf Australian Open

Po letošní peripetii, kterou ukončil až soud, má srbský tenista Novak Djoković tříletý zákaz vstupu do Austrálie. Pořadatelé prvního grandslamu sezony by ho v Melbourne sice rádi uvítali, rozhodnutí ale bude na vládě, která by bývalé světové jedničce musela udělit výjimku.

Tenista z Bělehradu se rozhodl ze svého přesvědčení neuhnout a nadále odmítá očkování proti koronaviru. Tím pádem objíždí turnaje, kam mu bez vakcíny umožní vstup do země.

Letos kvůli tomu odehrál jen dva grandslamy a už teď se řeší, zda se zúčastní toho dalšího, tedy Australian Open, kde celá kauza odstartovala.

"Na našem turnaji bude vítán. Ale situace v současnosti stojí tak, že tuto záležitost musejí vyřešit Novak a federální vláda, a my se budeme následně řídit instrukcemi. Není na nás, abychom v té věci lobbovali," nechal se slyšet šéf australského grandslamu Craig Tiley.

Jenže to není jen tak. Djoković dostal po letošním rozhodnutí soudu tříletý zákaz vstupu do země. Aby víza dostal, musela by mu vláda udělit speciální výjimku. Jenže čelní představitelé Austrálie se na návrat Srba příliš netváří.

"Byla by to facka do tváře všem našim občanům, kteří se zachovali správně a nechali se očkovat," prohlásila bývalá ministryně vnitra a současná opoziční poslankyně Karen Andrewsová.

Pokud by Djokovičovi zákaz vstupu zůstal, nesměl by se na prvním grandslamu sezony ukázat až do roku 2025, to mu bude bez pár měsíců už 38 let.

"S Novakem jsem mluvil na Laver Cupu a i on si moc dobře uvědomuje, že jeho osud závisí na benevolenci vlády. Čas má jen do prosince, kdy se uzavírá seznam přihlášek," dodal manažer úvodního podniku velké čtyřky.

Tenista z Bělehradu na podzim chytil skvělou fazónu. Vyhrál dva turnaje v řadě, ten poslední v Astaně byl už jeho 90. v kariéře.

"Jsem vděčný, že jsem v téhle fázi života schopný pořád hrát tak dobře. Přece jen 35 let není 25. Po triumfu na na Wimbledonu se cítím extra motivovaný na konec sezony, nemohl jsem si přát lepší restart roku," pochvaluje si Djoković.