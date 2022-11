Může porazit i ty nejlepší. Zakládá si na poctivosti, říká Navrátil o Lehečkovi

Jiří Lehečka v úterý vstoupí jako historicky první Čech do tenisového Turnaje mistrů do 21 let. Mladý hráč z Kněžmostu zatím stoupá světovým žebříčkem pozvolna, podle daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila ale prožil nesmírně důležitou sezonu, která potvrdila, že může konkurovat i těm nejlepším. Co ale musí zlepšit?

"Dostat se do Milána je pro Jirku obrovský úspěch, odměna za sezonu. A rozhodně se nejede jen zúčastnit. Favorité asi budou jiní, ale jeho minimálním cílem je postup ze skupiny do semifinále," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Navrátil, jehož syn Michal v současnosti nejlepšího českého hráče trénuje. Související Co dokáže v patnácti, je výjimečné. V Prostějově obrušují tenisový diamant V Lehečkově skupině nakonec chybí Dán Holger Rune, který po fenomenální podzimní jízdě vyhrál i turnaj Masters 1000 v Paříži a úplně změnil ligu. Místo takzvaného NextGen Finals bude plnit roli náhradníka rovnou na velkém Turnaji mistrů, letos konaném v Turíně. Českého hráče tak čeká hratelná skupina. Jejím nejsilnějším článkem bude zřejmě Američan Brandon Nakashima, osmifinalista Wimbledonu. Cesta mezi čtyři nejlepší by měla vést přes domácí tenisty Francesca Passara a Mattea Arnaldiho. "Nehrají Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ani Rune. Největším favoritem asi bude Lorenzo Musetti, ten je skvělý. Ale Jirkovy šance také rostou. Stále je to velice silný turnaj. Jirka si za tím šel, udělal pro to úplně všechno," pochválil Navrátil letošní práci dvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi. Lehečka vstupoval do roku 2022 s jasnou vizí: dostat se do první stovky rankingu ATP. Související Sígr, drzoun, mamánek. Dánský dynamit Rune rozpoutal zběsilý útok na elitu Velké věci předvedl hned na začátku února v Rotterdamu, kde se z kvalifikace dostal až do semifinále. Porazil mimo jiné Kanaďana Denise Shapovalova, tehdy 12. hráče světa, a potrápil i v semifinále hvězdného Stefana Tsitsipase. Na svatého Valentýna byl Lehečka hráčem elitní stovky a už ji neopustil. "První polovina sezony byla lepší než druhá. Potom nedotáhl plno dobře rozehraných těžkých zápasů. Jeho hra je perfektní, má vyrovnané údery, zapracoval na servisu, kondičně je velice dobře připravený, zlepšil hodně voleje, přechod na síť, ale koncovky zápasů mu trochu selhávaly," popsal Navrátil a jmenoval konkrétní příklady, kdy Lehečku proti silným sokům zradila hlava. V Kitzbühelu servíroval na vítězství proti Robertu Bautistovi-Agutovi, na Wimbledonu zase proti Filipu Krajinovicovi, na French Open ztratil náskok s Davidem Goffinem. "Plno zápasů mu uteklo a tím trochu utrpěl i jeho žebříček, protože jednu chvíli už byl na konci šedesátky a měl na to, aby se ještě do konce roku posunul do padesátky. I tak to ale byla úspěšná sezona. Jirka se zabydlel ve stovce a teď ví, že má i na ty nejlepší hru a může je porazit," řekl Navrátil. They are NEXT 📈#NextGenATPFinals pic.twitter.com/uLSxsp3YOV — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 7, 2022 Lehečka podle něj musí zapracovat na psychice a pokusit se v příští sezoně o další krok vzhůru, aby si zajistil přímý přístup na nejlepší turnaje, kde leží více bodů i lepší peníze. "Posunuje se pomalu, kape to, určitě to není slejvák. Ale je strašně důležité, že kape. Příští sezona by měla být průlomová, aby se dostal do padesátky, možná i výš. Bude tam mít klidnější pozici," uvedl Navrátil. Podle zkušeného trenéra na to Lehečka jednoznačně má. "Úderově, ale i přístupem. Je strašně poctivý v tréninku, v kondici, na tom si zakládá. Je důležité, že mu voní všechno, je strašně pracovitý. To je základ," dodal letitý nehrající kapitán daviscupové reprezentace. Ocenil 74. hráče světa za to, že už významně zlepšil přechod na síť a volej. Jaké herní slabiny ale Lehečku momentálně dělí od užší světové špičky? Související Český talent je tady, chválí Lehečku. Hvězdu poslal do kotoulů a musel se omlouvat "Musí vylepšit forhendový return. Viděl jsem koncovky některých zápasů a ti zkušení hráči to vidí a servírují mu do forhendu, dělají na tom klíčové body. Zapracovat musí Jirka i na procentu prvních servisů, aby se právě v těch závěrech na mohl na podání více spolehnout. Rezervy tam určitě jsou," uzavřel Navrátil. Lehečka vstoupí do Turnaje mistrů v úterý odpoledne, v úvodním utkání Zelené skupiny vyzve 119. hráče světa Francesca Passara. V Červené skupině se střetnou Ital Lorenzo Musetti (23.), Brit Jack Draper (41.), Tseng Chun-hsin z Tchaj-wanu (90.) a Švýcar Dominic Stricker (111.). Do semifinále postoupí dva nejlepší, soutěž vyvrcholí 12. listopadu. "Když máte šanci hrát takovýto turnaj, znamená to, že jste měli dobrý rok. Kvalifikovat se sem bylo na začátku sezony určitě jedním z mých velkých cílů a snů," řekl Lehečka na webu turnaje.