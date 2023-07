"Můj forhend je tvrdší než tátova pěst." Dcera nigerijského bijce udivila svět tenisu

Její tatínek utekl z Nigérie a závodně boxoval. Německá tenistka Noma Nohaová Akugueová ale nyní v 19 letech pořádně překvapila svět tenisu, když se o víkendu coby 207. hráčka žebříčku dostala do finále turnaje WTA v Hamburku.

Příběh velkého talentu německého tenisu obletěl svět. Tatínek Ronald Obazelu v 90. letech utekl z Nigérie do Německa za lepším životem i podmínkami pro jeho trénink. Závodně totiž boxoval v lehké váze.

Jenže jakmile se v Německu rozkoukal, poznal, jak země šílí z tenisové hvězdy Steffi Grafové. Sám se do ní platonicky zamiloval a když se jim se ženou narodila dcera Noma, měl jasno, přihlásí ji do kurzu tenisu.

To jí byly tři roky. O 16 let později se jeho sázka na míček a raketu vyplatila. Akugueová se na divokou kartu prodrala až do finále turnaje WTA 250. Tam sice prohrála s Arantxou Rusovou z Nizozemska, ale polepšila si o 65 příček v rankingu.

"Pořád říkám, že můj forhend je silnější než rána pěstí mého táty," směje se tenistka. "Prohrané finále mě teď mrzí, ale i tak jsem šťastná, co jsem dokázala, vždyť před týdnem jsem ještě ani pořádně netušila, zda dostanu divokou kartu," dodala.

Jako nadějná levoruká tenisová teenagerka vyrůstá pod dohledem německého tenisového svazu, ale osobního trenéra zatím nemá.

"Uvidíme, snad se teď po víkendu někdo ozve. Zasloužila by si to, má na to se dostat hodně vysoko. Je to silná hráčka, která dokáže zahrát opravdu tvrdě v těch nejdůležitějších situacích," popsala ji ambasadorka hamburského turnaje bývalá tenistka Andrea Petkovicová.

I když Akugueová sdílí lásku a obdiv k hrdince svého tatínka, sama se vidí v Japonce Naomi Ósakaové, která si nyní plní mateřské povinnosti.

"Miluju její poker face, taky se snažím nedávat znát emoce. Navíc hraje velmi tvrdě a agresivně. Líbí se mi její styl. Je super, že se v tenise objevují i černošky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na vzor sester Williamsových, je to velký odkaz mladé generaci hráček," prohlásila Akugueová.

Po životním výsledku nemá zrovna malé cíle. "Určitě chci co nejdřív do první padesátky žebříčku a vyhrát grandslam," má jasno německá tenistka.