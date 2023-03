Svět baví české déjà vu. Mladí nemají sílu, Lehečka je jiný, říká nadšený Berdych

Tomáše Berdycha okouzlil jeho nástupce na postu české tenisové jedničky. Impozantní vzestup Jiřího Lehečky nenechal někdejšího finalistu Wimbledonu lhostejným, proto Berdych sám od sebe navštívil mladého krajana během turnaje v Dubaji a udílel mu cenné rady. Do trénování se legenda českého tenisu ale zatím nehrne.

Mnozí mají pocit déjà vu, když na kurtu sledují vycházející hvězdu světového tenisu Jiřího Lehečku. Podobně hrajícího Čecha stále mají v živé paměti.

"Když ho vidíte hrát, s tímhle druhem síly a tlaku, přichází vám okamžitě na mysl jiný český hráč. Stejně tak, když ho vidíte podávat nebo trefovat ty neskutečné forhendy hrané nad úrovní ramen. Tomáš Berdych. V tom to do sebe zapadne: ano, tu hru už jsem viděla. A není to náhoda, jde také o myšlení a práci. Roger Federer byl Lehečkův tenisový idol, ale ten, podle kterého přirozeně modeloval svou hru, je Berdych," uvedla tenisová novinářka Carole Bouchardová.

V rozhovoru s ní pro web Tennis Majors jednadvacetiletý český hráč o Berdychově vlivu dlouze vyprávěl.

"Když jsem byl malý, vzhlížel jsem k Rogerovi Federerovi. Miloval jsem jeho hru, jeho pestrý styl. Jak jsem stárnul, díval jsem se do zrcadla a hodnotil, jakým hráčem vlastně jsem. Tehdy jsem svou hru a můj styl začal vidět v Tomáši Berdychovi," uvedl Lehečka.

V šestnácti letech ho začal trénovat Jaroslav Navrátil, dlouholetý český daviscupový kapitán a muž, který Berdycha dotáhl do elitní desítky. Nyní je trenérem Lehečky Navrátilův syn Michal.

"Pokud uvidíte nějaké podobnosti v mé hře a hře Tomáše Berdycha, bude to i tím. Tomáš byl ten, na koho jsem se těšil, sledoval jsem jeho zápasy v Davis Cupu, úplně všechny," prohlásil tenista z Kněžmostu.

Obdiv a respekt ovšem putuje i opačným směrem. Sedmatřicetiletého Berdycha, semifinalistu všech čtyřech grandslamů a dlouholetého člena první světové desítky, zaujalo, jak rychle jde Lehečka nahoru. Minulý týden ho navštívil v Dubaji, kde byl několik dní v podstatě externí součástí tenistova týmu.

"Na to, jak je mladý, disponuje vyrovnanou hrou. Myslím si, že je to velmi dobré. Má před sebou zářivou budoucnost," prohlásil Berdych v rozhovoru pro ATP a ocenil jednu specifickou charakteristiku svého následníka.

"Hodně se mi líbí jeho fyzická připravenost, to, jak silné má tělo. Někteří z mladých kluků s tím hodně bojují, potřebují víc svalů nebo nemají sílu. To rozhodně není případ Jiřího, což se mi líbí," řekla bývalá světová čtyřka.

Ani Berdych se nebránil srovnání a podobností ve hře dvou českých tenistů.

"I on to několikrát zmínil, je hezké slyšet, že byl člověk pro někoho inspirací," přiznal vítěz třinácti turnajů a 640 utkání na okruhu ATP.

Berdych věří v renesanci českého mužského tenisu, jenž se v posledních letech ocitl v hluchém období. "Myslím si, že Jiří je tím, kdo by měl držet prapor a jít kupředu," řekl dvojnásobný vítěz Davis Cupu.

Když se Berdych na konci února vracel z dovolené, rozhodl se udělat ještě jednu zastávku právě v Dubaji, aby Lehečku lépe poznal. Šlo o spontánní nápad.

Užší spolupráce se zatím nechystá, do budoucna ji ale Berdych nevyloučil.

"Vždycky jsem byl člověk, který se řídil instinktem a momentálním pocitem. Uvidíme, jak se věci vyvinou. Zatím není nic na stole, jeho tým je dobrý a silný. Odvádějí dobrou práci. Uvidíme," podotkl Berdych, který kariéru ukončil v roce 2019.

Lehečka zahájil minulou sezonu jako 141. hráč světa, nyní už je členem elitní padesátky a řadí se mezi nejnebezpečnější tenisty na okruhu. Senzačně došel do čtvrtfinále Australian Open, v katarském Dauhá si zahrál semifinále. Letos vyhrál třináct z osmnácti zápasů.

Ve středu, přibližně krátce před půlnocí středoevropského času ho čeká premiéra na velkém turnaji v Indian Wells. V prvním kole takzvaného "pátého grandslamu" v kalifornské poušti bude Lehečka favoritem proti Francouzi Arthurovi Rinderknechovi.