Mladí Češi nadchli, po letech ovládli Davis Cup. Píše se o "magickém" Mrvovi

Český tenis se po šesti letech znovu dočkal triumfu v juniorském Davisově poháru. Ve španělské Córdobě mladíci vyzráli na světovou konkurenci a oslavili historicky třetí triumf českých juniorů ve slavné soutěži. Hlavní hvězdou byl šestnáctiletý Maxim Mrva.

"Magický Mrva dovedl Česko ke světové juniorské koruně," píše v titulku oficiální web Mezinárodní tenisové federace ITF.

Právě prostějovský tenista ve finále proti Itálii zachránil české naděje.

Druhá z hlavních opor Jan Kumstát totiž v úvodní dvouhře prohrála s Andreou de Marchim 0:2 na sety a Mrva poté proti Federicu Cinovi ztratil první sadu.

Čech se ale nadechl k obratu, vyhrál 3:6, 6:3, 6:2 a v rozhodujícím deblu společně s Kumstátem dominoval.

"Je to úžasný pocit, ani to nemohu správně popsat. Jsme strašně šťastní, od začátku jsme byli silným týmem. Věřili jsme si a to je to nejdůležitější," uvedl po finále Mrva, který po triumfu emotivně slavil.

Zatímco jeho spoluhráč Kumstát nasadil jen lehký úsměv, Mrva nejprve padl na záda do antuky a poté trhal uši přítomných mocným španělským oslavným výkřikem "Vamos!".

"Jsem šťastný, kluci zahráli výborně. Je to velmi důležité pro jejich budoucnost, myslím si, že jsou na správné cestě," citovala ITF slova nehrajícího kapitána Josefa Čiháka.

Češi ve Španělsku nejprve jasně vládli základní skupině, bez jediné porážky přemohli Nizozemce, Brazilce i Maročany. Bezchybní byli i ve čtvrtfinále proti Britům, do finále pak po obratu přešli přes domácí tenisty.

Mrva s Kumstátem odehráli naprostou většinu dvouher, třetí šampion Martin Doskočil připsal jednu singlovou a tři deblové výhry.

Češi navázali na titul z roku 2017, kdy v juniorském Davis Cupu slavila trojice Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek, Andrew Paulson.

Jejich cesta do dospělého tenisu zatím není přesvědčivá. Svrčina je v jednadvaceti letech 159. na světě, Paulson figuruje na začátku čtvrté stovky a šampion juniorky US Open z roku 2019 Forejtek je momentálně až v sedmé stovce, zejména kvůli zdravotním problémům.

Podobně těžká úloha čeká i na novou vlnu českých talentů. Mrvu a Kumstáta jmenoval někdejší pátý hráč světa Jiří Novák v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"U nás v Prostějově vypadají slibně Maxim Mrva a Jan Kumstát, oba ročník 2007. Přechod do mužského tenisu je ale velmi specifický, uvidíme. Počkejme co z mladých bude, někteří za dva roky nebudou hrát tenis a mohou vyskočit zase jiní, kteří teď nevynikají. Vývoj je však velmi pozitivní," podotkl Novák.

Mrva na konci minulého roku převzal v Přerově na vyhlášení ankety OKsystem Zlatý Kanár 2022 cenu pro Talent roku. Na galavečeru si odmítl vybrat mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem a za hlavní vzor jmenoval australského bouřliváka Nicka Kyrgiose.

"Je to velice nadaný kluk. Obrovsky šikovný. V úderech jako takových nemá v podstatě slabinu. Co dokáže v patnácti, je výjimečné. Zejména co se týče techniky, předvídavosti na kurtu, vidění situací. Malou rezervu má v servisu, ale to je tím, že ještě není tak vysoký," zhodnotil Mrvu před rokem český daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.

Mrva podle něj vyniká nesmírně kvalitním bekhendem a také rychlostí hry.

"Hraje strašně rychle. Vzal jsem ho na trénink s Jiřím Veselým a ten obrovský věkový rozdíl na rychlosti hry nebyl vůbec znát. Byl Jirkovi rovnocenným partnerem," žasl Navrátil a podobně jako Novák varoval před zrádným přechodem mezi dospělé.

Davis Cup je náš! 🏆 Čeští junioři po 6 letech vezou domů pohár pro šampiony nejslavnější tenisové týmové soutěže. 🇨🇿



Ve finále trio Martin Doskočil, Jan Kumstát, Maxim Mrva v čele s trenérem Josefem Čihákem přehráli 2:1 Italy, když o vítězství rozhodli v závěrečné čtyřhře.… pic.twitter.com/pvFNUW6vcU — Český olympijský tým (@olympijskytym) November 6, 2023

"Je důležité, aby se na něho nespěchalo. Tělo se vyvíjí, mohou přijít problémy s klouby a chrupavkami. Musí se na to jít pomalu, nehnat to nějakými velkými objemy. Je to příslib, na druhou stranu v tomto věku jsme měli talentů mraky. Teď je to fantastické, ale rozhodující roky teprve přijdou," upozornil Navrátil.

Mrva před dvěma lety vyhrál prestižní francouzský turnaj Les Petits As, šampionát do čtrnácti let. Své jméno připsal ke slavným vítězům minulosti: Rafaelu Nadalovi, Michaelu Changovi, Juanu Carlosi Ferrerovi, Richardu Gasquetovi či Francesi Tiafoeovi.

Letos zažil premiéry na juniorských grandslamech, nejlépe si vedl na antukovém French Open, přestože je jeho nejoblíbenějším povrchem beton. V Paříži došel do osmifinále.