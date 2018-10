"Miluju tohle mládě, nemůžu ji jen tak nechat," prohlásila Stubbsová o Plíškové

před 51 minutami

Trenérka Rennae Stubbsová věří Karolíně Plíškové. Ta má za sebou na Turnaji mistryň první vyhraný zápas a pomoc Australanky si nemůže vynachválit.

Singapur - Australanka Rennae Stubbsová se během tenisové kariéry nacestovala až až a nejraději by už zůstala doma, ale to by prý Karolíně Plíškové nemohla udělat. Trenérkou české hráčky je od srpna, od té doby se často snaží rodačku z Loun naladit na pozitivnější notu a ráda by objevila to nejlepší, co v Plíškové je.

Před rokem bývalá deblová jednička Stubbsová u Plíškové na Turnaji mistryň jen zaskakovala, letos už se do Singapuru vrátily jako hráčka a trenérka.

Plíšková si od začátku pochvaluje pozitivní přístup Stubbsové a Australanka potvrzuje, že dávka dobrých zpráv je třeba. "Ne vždycky, ale často je až příliš negativní a hledá ty špatné věci," řekla sedmačtyřicetiletá rodačka ze Sydney. "Musím Káju často naladit na pozitivní vlnu, aby si uvědomila, jak se situace opravdu má."

Na setkání s médii v Singapuru to Stubbsová doložila na příkladu vítězného utkání Plíškové nad Dánkou Caroline Wozniackou. "Měla set a brejk a přišla naštvaná, že neproměnila brejkboly na 4:1," uvedla Australanka. I Plíšková po utkání děkovala trenérce, jak ji uklidnila. "Přišla ta pozitivní žena, pozitivní jako vždycky a připomněla mi, že jsem nahoře. Tak jsem nepanikařila a zavřela to," podotkla Češka.

Stubbsová by z Plíškové chtěla udělat ještě lepší hráčku. "Objevit, jak moc může být dobrá, protože ona je skvělá. Nejde o moje ego. Miluju tohle mládě a věřte mi, už se mi nechce cestovat, ale prostě ji nemůžu jen tak nechat," prohlásila.

V tréninku prý Plíšková nasává informace jako houba. "Všechno, co řeknu, tak zkusí a nezvedá oči v sloup. Je ochotná," řekla Stubbsová. Jen jednou prý dala Plíšková najevo rozmar. "V Pekingu jsem chtěla, aby opakovala jeden úder, a ona ho potřetí zahrála na druhou stranu, otočila se a ukázala palec nahoru. To mi poprvé zavařila. Zasmála jsem se a řekla si, že jsem skutečná trenérka, protože už odsekává."

Při proslovech k Plíškové během devadesáti sekund o pauze mezi gamy v utkání se Stubbsová snaží být efektivní. Běžně si dělá i poznámky. "Abych na nic nezapomněla. Je třeba najít balanc a reagovat i na pocity hráčky," řekla Australanka. "Hodně hráček se koncentruje na nepovedené věci místo těch dobrých. Jako bývalá hráčka vím, jak je těžké neuvažovat, jak to mohlo být, a myslet pozitivně," řekla Stubbsová.

Plíškovou před Stubbsovou vedli tři tuzemští trenéři Jiří Vaněk, David Kotyza a do půlky srpna Tomáš Krupa. Krátce po angažování Australanky vyhlásila, že v nejbližší době českého trenéra nechce. "Asi se chtěla dostat z toho kruhu a chtěla čerstvý vzduch. Už jí není jednadvacet, má něco za sebou a ví, co chce," uvažovala Stubbsová. "Australanka a Španělka jsou jiné než Češi. A jsme ženy," připomněla, že během US Open Plíškové pomáhala i Conchita Martínezová.