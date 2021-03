Martincová měla proti vítězce US Open dva setboly, nakonec ale v Miami končí

Tenistka Tereza Martincová vypadla na turnaji v Miami ve druhém kole po prohře s předloňskou vítězkou US Open Biancou Andreescuovou z Kanady 6:7, 2:6. Česká hráčka útočící na posun do první stovky žebříčku WTA nevyužila v prvním setu při vlastním podání dva setboly, světová devítka dotáhla sadu do tie-breaku a v něm zápas zlomila.

Martincová v Miami zvládla kvalifikaci, v prvním kole porazila Jaroslavu Švedovovou z Kazachstánu a dobře začala i proti Andreescuové, jež se v zápase dopustila osmi dvojchyb. Související Plíšková v Miami smetla Čeng Saj-saj, teď má šanci pomstít se Pegulaové V první sadě česká tenistka po druhém zisku soupeřčina servisu vedla 5:3, ale dvě šance na ukončení neproměnila a sama v maratonském gamu kapitulovala při třetím brejkbolu. Ve zkrácené hře vedla 4:2 a ještě 5:4, další bod už ale nepřidala a poprvé na floridské akci ztratila set. Po nevydařené koncovce nezachytila úvod druhého setu, dvakrát ztratila servis a alespoň se jí za stavu 0:5 podařilo proti nasazené osmičce odvrátit kanára. V mužské dvouhře překvapivě nezvládl vstup do turnaje třetí nasazený Alexander Zverev. Německý tenista pět dní po turnajovém triumfu v Acapulcu podlehl v utkání druhého kola finskému soupeři z deváté desítky žebříčku Emilu Ruusuvuorimu 6:1, 3:6, 1:6. Tenisový turnaj mužů a žen v Miami: Muži (dotace 4,299.205 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Ruusuvuori (Fin.) - A. Zverev (3-Něm.) 1:6, 6:3, 6:1, Isner (18-USA) - McDonald (USA) 2:6, 6:3, 7:5, Tiafoe (USA) - Evans (19-Brit.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, Bublik (32-Kaz.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4. Ženy (dotace 3,260.190 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Andreescuová (8-Kan.) - Martincová (ČR) 7:6 (7:5), 6:2, Keninová (4-USA) - Petkovicová (Něm.) 6:7 (6:8), 6:1, 6:3, Sorribesová (Šp.) - Bradyová (13-USA) 3:6, 6:4, 6:1, Kalinská (Rus.) - Martičová (20-Chorv.) 5:7, 6:2, 7:6 (7:4), Kontaveitová (22-Est.) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 4:6, 6:3, Džabúrová (27-Tun.) - Badosaová (Šp.) 7:6 (8:6), 5:7, 7:5.