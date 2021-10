Mám teď na zádech červený terč a každý ho chce sestřelit, uvědomuje si Krejčíková

Pyšní se letos skvělými úspěchy a životní sezonou, navíc bude žebříčkově nejvýše postavenou hráčkou finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Tenistka Barbora Krejčíková dobře ví, že při týmovém klání na ni bude v Praze zaměřená velká pozornost a že český celek na ni bude hodně spoléhat.

"Tlak tam bude vždy. Najednou jsem čtvrtá v žebříčku a mám toho za sebou hodně. Mám na zádech velký červený terč a každý ho bude chtít sestřelit," prohlásila tenistka z Ivančic před vyvrcholením soutěže, které se bude hrát v české metropoli od 1. listopadu.

"Na druhou stranu, čím víc si to připustím, tím hůře budu hrát. Když do toho nastoupím jako do každého jiného zápasu, budu bojovat a užívat si to, tak věřím, že to bude dobré," popsala vítězka letošního grandslamového French Open recept, jak se s očekáváním fanoušků vypořádat.

"Výsledky jsem letos měla a věřím, že sezonu dobře dojedu a dojedu ji na sto procent. Na své maximum," slíbila pětadvacetiletá šampionka, jež se na turnaj chystá v Brně. "Snažím se připravit co nejlépe a hrozně se těším, že za týden všichni nastoupíme do bubliny a za deset dní budeme hrát první zápas."

Zatím poslední utkání sehrála před osmi dny při velkém podniku v Indian Wells. "Na turnaji jsem se snažila odehrát co nejlepší zápasy a myslím si, že to, co se mi povedlo, bylo dobré," komentovala účast v osmifinále, kde ji vyřadila Španělka Paula Badosaová.

"Prohrála jsem s vítězkou celého turnaje, jak už je mým skoro zvykem. Podmínky jí tam seděly a ještě je to moje dobrá kamarádka, takže jsem jí to přála," usmála se.

V minulých dnech se především snažila "dobíjet baterky". V USA ještě pár dní zůstala a odpočívala. "Řekla, že když jsem tak daleko od České republiky, tak člověk chce taky něco poznat. Před odletem jsme jeli do Los Angeles a udělali jsme si na kole projížďku po Santa Monice a bylo to hrozně příjemné," pochvaloval si relaxační program.

V Americe se osobně potkala i s Billie Jean Kingovou, jejíž jméno akce nese. "Bylo to super, setkaly jsme se už dříve. Ale ne po úspěších, které jsem měla. Bylo nás tam více holek. Ptala se, co je hezkého v Praze vidět a kam má jít. Co bych jí doporučila. Byla to příjemná konverzace," prozradila Krejčíková.

Bývalé tenisové hvězdě poradila tradiční památky v čele s Karlovým mostem. "Abych řekla pravdu, tak jsem měla problém s anglickými názvy. Musela jsem se radit, jak to přetlumočit," pousmála se.

I díky zámořskému odpočinku je Krejčíková příjemně naladěná. "Jak to bude vypadat, se ale uvidí až v zápasech. Dělám vše pro to, aby to dobré bylo a byla jsem stoprocentně připravená. Abych podávala nejlepší výkony, i když už je konec sezony a je to náročné. Přála bych si, aby to v Praze dopadlo dobře a zadařilo se nám," řekla.

Turnaj o Pohár Billie Jean Kingové se ve stávající podobě, kdy se ve finále představí 12 týmů, uskuteční poprvé. Krejčíková ale v minulosti startovala ve Fed Cupu, jeho předchůdci, a týmové soutěže má obecně ráda.

"Už jako juniorka jsem byla ráda, a když jsem dostala příležitost reprezentovat, tak jsem reprezentovala. Řekla bych, že je to pro mě vrchol. Hrát v České republice v O2 areně finále. Je to sen, který jsem v roce 2018 zažila. Byla jsem u toho, ale vždy jsme si přála, abych byla na kurtu," zavzpomínala Krejčíková.

Před třemi lety při českém triumfu proti USA nenastoupila. "Doufám, že tým bude naladěný na společnou notu, což bude, a budeme se navzájem podporovat a fandit si, aby to dopadlo úplně nejlépe," přála si.

Krejčíková bude jako žebříčkově nejvýše postavená tenistka v Praze i ústřední postavou českého týmu. "Jestli jsem připravená na roli lídra? To je spíše otázka na kapitána. V této situaci jsem nikdy nebyla, ale doufám, že jo. Že to bude dobré," zopakovala.

"Pozná se to ale až poté, co se sejdeme a budeme v týmu. A hlavně podle zápasů, které budou klíčové. Osobně doufám, že to bude pozitivní a jako tým se potáhneme navzájem," uzavřela Krejčíková.