Lepší, než kdy jindy. Vondroušová oslňuje v Austrálii, straší i běloruskou hvězdu

Za smrt mladíka, jehož tělo bylo nalezeno na faře v Chudobíně na Olomoucku, uložil olomoucký krajský soud Miroslavu Vepřekovi devět let vězení. Odsouzen byl za zabití. Je to jeho v pořadí čtvrtý rozsudek, naposledy krajský soud muže potrestal v srpnu 2021 za vraždu a uložil mu 17 let vězení. Šestadvacetiletý dosud netrestaný muž se k činu doznal, soudy se ale nemohly dosud shodnout na právní kvalifikaci, od které se odvíjí výše trestu - zda šlo o vraždu nebo zabití. Objasnění případu komplikoval i fakt, že se incident odehrál bez svědků.

Olomoucký krajský soud se případem zabývá od prosince 2019. V lednu 2020 muži uložil nejprve za zabití 9,5 roku. Vrchní soud ale kvalifikaci změnil na vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem a trest muži zvýšil na 17,5 roku. Případ však vrátil na počátek Nejvyšší soud. Předloni v únoru krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a obžalovanému za to uložil trest devět let vězení. Vrchní soud v neveřejném zasedání případ krajskému soudu vrátil zpět s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spise.

Po vrácení spisu a doplnění dokazování výslechem znalců soud předloni v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, kdy muže poslal za vraždu na 17 let do vězení; v listopadu 2021 jeho rozhodnutí posvětil i vrchní soud. Do případu však již podruhé vstoupil Nejvyšší soud a vrátil jej opět na krajský soud. Ten před dnešním rozsudkem doplnil dokazování výslechem psychologa a také znalce ohledně krevních stop, které zůstaly na místě.

Tragédie se stala v dubnu 2019 v budově farního úřadu, církev však objekt delší dobu neužívala. Muž, který byl obětí, na faře v minulosti bydlel, uvedla policie. Smrti šestadvacetiletého muže předcházela potyčka obou mužů, kteří byli pod vlivem pervitinu. Podle obžaloby na Vepřeka jako první zaútočil nožem a krbovou lopatkou druhý muž. Vepřek vzápětí uchopil také nůž a kamaráda opakovaně bodl, ten však v útoku pokračoval a Vepřek jej udeřil pohrabáčem. Děj poté pokračoval v místnosti pod schody, kam podle spisu Vepřek svého již bezvládného kamaráda odtáhl a tam na něj znovu zaútočil pohrabáčem.