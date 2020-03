Kvůli koronaviru se neuskuteční ani tenisové Prague Open, Fed Cup hledá nový termín

Tenisový turnaj J&T Banka Prague Open, který se každý rok na začátku května koná v pražské Stromovce, se tento rok téměř jistě neuskuteční. Aktuálně.cz to sdělil tiskový mluvčí turnaje Karel Tejkal.

"V situaci, které dnes panuje v Evropě a České republice, si bohužel nedovedu ani teoreticky představit, že by na přelomu dubna a května turnaj proběhl. Po dnešní krizové poradě a zvážení všech okolností jsme v tomto duchu informovali dopisem WTA i největší partnery a sponzory akce," uvedl Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která je promotérem turnaje.

Aktualizujeme.

Padlo i finále Fed Cupu

V ohrožení je kvůli pandemii koronaviru také finálový turnaj Fed Cupu, který se měl konat 14. až 19. dubna v Budapešti, byl kvůli epidemii nového koronaviru odložen. Oznámila to Mezinárodní tenisová federace (ITF), jež nyní hledá náhradní termín.

Vedení ITF rozhodlo odložit finálový turnaj po dohodě s maďarskými pořadateli i na základě doporučení nezávislých lékařů a odborníků na cestování. "Je to smutná zpráva, ale nechceme riskovat bezpečnost a zdraví. Nebezpečí nemoci COVID-19 je vážné a přesahuje hranice sportu," uvedl prezident ITF David Haggerty.

"V poslední době se hodně věcí ruší, takže není překvapení, že se odkládá Fed Cup. Myslím, že to je asi v pořádku, protože mělo přijet fandit hodně lidí. Je to docela rozumné a musíme to respektovat. Zdraví je mnohem mnohem přednější," vzkázala pětinásobná fedcupová šampionka Petra Kvitová z Indian Wells.

Kapitán Petr Pála už vymýšlel nominaci, kterou měl oznámit v pondělí. "Asi se to dalo očekávat a je dobře, že rozhodnutí padlo včas," řekl Pála ČTK. Finálový turnaj by se podle něj mohl přesunout na závěr sezony, tak jako se dříve hrávalo finále. "Ale záleží na mnoha faktorech, třeba jestli bude volná hala," doplnil.

České tenistky se na finálový turnaj dostaly díky divoké kartě a jsou nalosovány ve skupině D se Švýcarskem a Německem. V případě postupu ze skupiny by se utkaly s nejlepším celkem skupiny B - Austrálií, Běloruskem, či Belgií. Úřadující šampionky Francouzky jsou ve skupině A s Ruskem a Maďarskem. Ve skupině C se utkají týmy USA, Španělska a Slovenska.