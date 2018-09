Kvitové podle trenéra chyběla víra v samu sebe

před 1 hodinou

Petra Kvitová na US Open. | Foto: Reuters

V letošní sezoně už Kvitová odehrála 58 zápasů a trenér Vaněk vidí, že se na ní podepisuje únava.

New York - Kouč Jiří Vaněk by nejraději stejně jako na turnajích WTA o pauze přišel za Petrou Kvitovou a pomohl jí zvednout sebevědomí. Na grandslamech ale trenéři za hráčkami nemohou, a tak na US Open z hlediště sledoval čím dál skleslejší ramena své svěřenkyně a prohru ve třetím kole.

Turnajová i světová pětka Kvitová nestačila na Arynu Sabalenkovou a Bělorusce podlehla 5:7 a 1:6. "Byla připravená, že Sabalenková je ve formě a bude hrát vabank. Řekl bych, že jí nejvíc chyběla víra v sama sebe," uvedl Vaněk.

Kvitová od začátku dotahovala náskok dvacetileté "ranařky" Sabalenkové. "I když srovnala, pořád se trošku bála. Soupeřka ji tlačila z druhého servisu," řekl Vaněk a za klíčovou označil ztrátu servisu na 5:6 v první sadě. "Tam se Petra zlomila. Sabalenková se chytla a ve druhém setu už hrála jak stroj a všechno pozabíjela," řekl.

"Kdyby se povedl urvat první set, bylo by to jiný, ale to je jenom kdyby," podotkl Vaněk, bývalý tenista, který vedl i Karolínu Plíškovou. "Takhle viděla, jak hraje soupeřka skvěle a ona musí pořád vyhrát dva sety. Řekl bych, že podlehla tomu tlaku."

V letošní sezoně už Kvitová odehrála 58 zápasů a trenér vidí, že se na ní podepisuje únava. "Celý její pohybový aparát stagnuje," řekla Vaněk. Nejvíc to v New Yorku bylo znát na servisu - ve třech zápasech měla 21 dvojchyb. "Při druhém servisu se nemůže dostatečně prohnout, možná z toho pramenily," řekl Vaněk.