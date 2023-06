Tenistka Petra Kvitová se po nedělním vítězství v Berlíně radovala z 31. titulu na okruhu WTA, jako favoritka Wimbledonu se ale necítí.

Dvanáct let od prvního ze dvou grandslamových triumfů v All England Clubu označila za dlouhou dobu, stále jí to však přijde jako včera. Vážila si, jaké trable v minulosti překonala, a přestože nechává budoucnost otevřenou, webu DW.com řekla, že by také ráda založila rodinu.

"Vždycky je úplné jiné hrát grandslamy a ostatní turnaje. Je tam velký tlak," uvedla Kvitová.

Na otázku, zda se cítí být před Wimbledonem jednou z favoritek, odpověděla, že ne.

"Zkusím si to užít, a když předvedu dobrý tenis, kdo ví, co se stane. Jsem ráda, co se mi tenhle týden povedlo. Je to pro mě důležité a uvidíme, co bude dál," doplnila.

Devátá hráčka světa triumfovala ve Wimbledonu v letech 2011 a 2014. Vloni skončila ve 3. kole, kde ji zastavila Španělka Paula Badosaová.

Favoritkami letošního ročníku jsou podle Kvitové první tři ženy světového pořadí, Polka Iga Šwiateková, Běloruska Aryna Sabalenková a úřadující šampionka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

"Vždycky máme několik favoritek, které mohou vyhrát. Máme to trochu jiné oproti mužům. Možná ale bude nějaké překvapení," podotkla Kvitová.

Česká tenistka se stala ve 33 letech a 110 dnech nejstarší vítězkou German Open. Ve finále porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6:2, 7:6, na turnaji neztratila ani set.

"Je to vždycky skvělé, když se mi podaří vyhrát titul. Tráva je můj oblíbený povrch, takže mám radost," řekla.

Dlouhé a úspěšné kariéry si cení o to víc, že překonala řadu zdravotních potíží. Vrátila se také po vážném zranění ruky, které utrpěla při přepadení v roce 2016. Od jejího prvního triumfu ve Wimbledonu uběhlo dvanáct let.

2:09 Sestřih finálového utkání turnaje v Berlíně, v němž Petra Kvitová porazila Donnu Vekičovou | Video: Associated Press

"Je to dlouhá doba. Jako by to bylo včera, čas neuvěřitelně letí. V životě se mi změnila spousta věcí, na kurtu i mimo něj. Prošla jsem si těžkými časy a nevěděla jsem, zda se ještě vrátím," uvedla Kvitová.

"Myslím, že jsem vyzrálejší. Pořád miluju hru na trávě, to se naštěstí nezměnilo. Tenis mám stále ráda a pořád mám motivaci. To je s věkem také důležité. Máte víc zkušeností a více o tom přemýšlíte," doplnila.

Při otázce na budoucnost však byla opatrná. "Za deset let už určitě hrát nebudu," řekla Kvitová s úsměvem.

"Jednoho dne bych se ráda stala maminkou a měla děti. Tohle je vždy těžké načasovat. Myslím, že sportovkyně to nemají snadné rozhodnout se, co v životě chtějí. Teď o tom ale nepřemýšlím. Co se stane, stane se. Uvidíme, co život přinese," dodala.