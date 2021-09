Kvitová se při autogramech zapotila. Ale zápas byl o něco náročnější, smála se

Na úvod své čtrnácté účasti v hlavní soutěži US Open si tenistka Petra Kvitová připsala v New Yorku třicátý vyhraný zápas. V cestě za dalším vítězným duelem bude dvojnásobné vítězce Wimbledonu stát ve Flushing Meadows Kristýna Plíšková.

Jednatřicetiletá Kvitová je letos turnajovou desítkou a je především nadšená, že po loňském roce se letos do hlediště vrátili diváci. Po jasné výhře nad Slovinkou Polonou Hercogovou se česká hvězda tak usilovně fotila a podepisovala fanouškům, až si utírala pot z čela.

"Zápas byl každopádně náročnější," smála se Kvitová v on-line rozhovoru. "Bez výhry bych se nemohla propracovat k podpisům a jsem ráda, že jsem mohla diváky potěšit. Loni to tady bylo tiché a smutné. Teď je to mnohem lepší. Osobně jsem nadšená, že jsou diváci zpět."

Do New Yorku se těšila i proto, že tenisté nejsou uzavřeni v "bublině" mezi hotelem a kurty. "Je to normální, jako jsme byly zvyklé. Pro mě to je psychicky důležité. Na tenisu potkáváte stejné obličeje a za těch pár let je znám docela dobře, tak je fajn z tohohle světa trošku vypadnout."

Před čtrnácti dny měla Kvitová na turnaji v Cincinnati střevní potíže. Na US Open už se ale cítí téměř v pořádku. "Pořád jsem taková unavenější, ale už se z toho dostávám a je to lepší každý den. Hrála jsem až v úterý, měla extra den, který pomohl, za to jsem ráda," řekla.

Třicátou výhru v hlavní soutěži US Open označila za neuvěřitelnou. Dvojnásobná čtvrtfinalistka totiž dříve nemívala poslední grandslam sezony v příliš velké oblibě. "Strádala jsem tady kvůli astmatu. Postupně jsem k němu ale našla cestu a začala si to tady užívat. Zvykla jsem si i na fanoušky, kteří často křičí, což mi dřív vadilo, ale teď to mám vlastně ráda," prohlásila.

V dalším kole se pokusí potvrdit svoji skvělou bilanci s krajankami (48:11). S Kristýnou Plšíkovou ale jednou vyhrála a naposledy v Charlestonu na zelené americké antuce prohrála. "Tady jsou podmínky jinačí. Kurty jsou rychlé. I Kristýna hraje rychle a výborně servíruje. Bude to o servisu a o returnu a pak se uvidí. Bude to dobrý zápas," očekává Kvitová.

Kristýna Plíšková prošla kvalifikací a v prvním kole zdolala Danku Koviničovou z Černé Hory. Její hlavní zbraní je podání. "V poslední době jsem ho zlepšila a získávám po něm hodně bodů. Doufám, že si to na servisu budu držet i dál," řekla směrem k duelu s Kvitovou.

Povrch dvorců ve Flushing Meadows je letos podle hráček rychlý, což vyhovuje Plíškové i Kvitové. "Navíc to sjíždí, což Petře docela sedí. Nedokážu odhadnout, jak to bude vypadat," řekla Píšková (115. WTA) a věřila, že má proti favoritce šanci. "Není sci-fi, že bych nemohla vyhrát."