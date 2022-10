Kvitová se po vyřazení v Ostravě odhlásila z turnaje v San Diegu. Možná skončí sezonu

Ačkoli Petra Kvitová bezprostředně po vyřazení v pátečním čtvrtfinále turnaje v Ostravě hovořila o tom, že její další zastávkou bude San Diego, v Kalifornii se nakonec příští týden nepředstaví.

O odhlášení Kvitové z turnaje informoval server Tenisový svět a česká tenistka už nebyla zařazena do losování pavouka hlavní soutěže.

Čtvrtfinálové utkání Kvitové v Ostravě:

4:25 Petra Kvitová v zápase s Jelenou Rybakinovou | Video: Aktuálně.cz

Světová dvacítka Kvitová se v Ostravě potýkala s nachlazením, přesto vyhrála dva zápasy a vypadla po porážce 6:7, 4:6 s úřadující wimbledonskou vítězkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Na tiskové konferenci hovořila o tom, že chce sezonu zakončit na následujících turnajích v San Diegu a Guadalajaře.

"Bude to daleko, venku a bude tam horko. Zatím si ještě nedovedu představit, jak to bude po halovém turnaji a takhle dlouhé cestě vypadat, ale rozhodla jsem se to ještě zkusit. V Mexiku jsem nikdy nehrála, tak aspoň uvidím něco nového," uvedla dvaatřicetiletá Kvitová. Zatím není jasné, zda se vydá do zámoří pouze kvůli turnaji v Guadalajaře, či zda její odhlášení ze San Diega znamená definitivní konec sezony.