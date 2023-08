Petra Kvitová zachraňovala na kurtu Belindu Bencicovou, české tenistky by se vešly i do ideální hokejové pětky. To jsou témata nového dílu Sportovního Sociálu.

Kvitová dojala tenisový svět. Soupeřce zaledovala zvrtnutý kotník. | Video: Aktuálně.cz

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!